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"الاعتزال وتولي منصب إداري".. طلب غريب من رئيس الزمالك لشيكابالا

02:44 م | الأحد 08 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
"الاعتزال وتولي منصب إداري".. طلب غريب من رئيس الزمالك لشيكابالا

شيكابالا لاعب نادي الزمالك

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن رئيس النادي سيجتمع مع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، الفترة المقبلة من أجل الحديث معه عن مستقبله مع النادي.

وأكد المصدر للوطن سبورت، أن العديد من المقربين من رئيس النادي طالبوه بإقناع شيكابالا بأن يعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، على أن يتولى منصب مدير الكرة مباشرة، بحكم علاقته الجيدة مع اللاعبين وقوة شخصيته.

وعاد شيكابالا إلى فريق الكرة بالزمالك، خلال فترة الانتقالات الماضية، وخاصة أن رئيس النادي قد وعده بأن يختتم مسيرته الكروية، داخل جدران النادي.

وكانت جماهير الزمالك، قد اختصت النجم الأسمر شيكابالا بالهتافات الحارة، قبل مباراة الفريق وأول أغسطس الأنجولي أمس.

وكان فريق الكرة بالأبيض، قد فاز أمس السبت، على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرزهما أشرف بن شرقي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وأول أغسطس الأنجولي بنفس الرصيد في المركز الأخير.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين، على ملعب النادي بميت عقبة، بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة، بعد الراحة السلبية التي منحها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، للفريق اليوم.

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