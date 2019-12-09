«كارتيرون» يرفض ضم عبدالله السعيد للزمالك فى يناير

فتح مجلس إدارة نادى الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون فكرة التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة اللاعب على الانتقال لصفوف الأبيض فى يناير المقبل، حيث إن عقده مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد «كارتيرون» أن «السعيد» لاعب كبير، وهو يعرفه جيداً، ولديه إمكانيات كبيرة، ولكن يفضّل التعاقد معه بنهاية الموسم الحالى وليس فى يناير المقبل، خاصة أن الفريق لن يستفيد منه فى يناير فى ظل قيده أفريقياً مع بيراميدز، علاوة على تعرضه، للإصابة فى الوقت الحالى وبُعده عن الملاعب، كما أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين فى نفس مركزه.

المجلس يتحفظ على التعاقد مع مدافع الأهلى السابق.. والجهاز يطلب معسكراً مغلقاً

وفِى سياق مختلف، أبلغ المجلس المدير الفنى رفض التعاقد مع المالى ساليف كوليبالى، الذى سبق أن وُجد مع كارتيرون فى صفوف الأهلى والرجاء المغربى، وشدد المجلس على الرفض بمبرر عدم حاجة الفريق إلى مدافعين جدد، علاوة على تواضع مستواه، وأنه لم يظهر بالشكل المطلوب مع الفريق الأحمر فى الدورى المصرى.

وفى نفس السياق، طالب المدير الفنى بضرورة التعاقد مع مهاجم وقيده فى قائمة الفريق بدلاً من المغربى خالد بوطيب، مشيراً إلى رضاه عن أداء الكونغولى «كاسونجو» بعد رؤيته فى التدريبات الماضية، علاوة على معرفته السابقة له وإمكانياته الكبيرة التى ستضيف للفريق فى الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

من جانبه، أعرب «كارتيرون» عن سعادته بالفوز على أول أغسطس الأنجولى بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن سر سعادته هو استيعاب اللاعبين لخطته ورغبتهم فى العودة مرة أخرى للنتائج المميزة، وأشاد بالمغربى أشرف بن شرقى، وبالمستوى الذى قدمه فى المباريات الأخيرة ونجاحه فى التسجيل أمام الشرقية فى الكأس وأول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين بأن المنافسة صعبة هذا الموسم، وأن الفوز على بيراميدز فى المباراة المقبلة فى الجولة السابعة للدورى العام المقرر لها يوم الخميس سيصحح مسار الفريق ببطولة الدورى العام، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبى بهدفين، مطالباً بنسيان مباراة أول أغسطس والتركيز فى الدورى.

وطلب كارتيرون الانتظام فى معسكر مبكر قبل مباراة بيراميدز المقرر لها يوم 12 من شهر ديسمبر الجارى ببطولة الدورى، لأهمية اللقاء والحفاظ على تركيز اللاعبين، بالإضافة إلى دراسة المنافس بالشكل الأمثل، حيث يسعى الخواجة للتعرف على قدرات اللاعبين وإمكانياتهم، لتوظيفهم بشكل جيد، لعلمه بمدى صعوبة تلك المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على معنويات اللاعبين، واستمرار المنافسة على صدارة الدورى.

النادى يطالب بتخفيض عقوبة تذاكر «أول أغسطس»

فى سياق مختلف، طلب مجلس الإدارة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» تخفيف العقوبة التى تم توقيعها على النادى، والتى تُقدر بـ25 ألف دولار لطباعة تذاكر مباراة أول أغسطس الأنجولى متأخرة وقبل المباراة بيوم واحد، وعدم حضور قائد الفريق فى المؤتمر الصحفى لنفس المباراة، وأكد المجلس أن تأخير طباعة تذاكر المباراة جاء بسبب عدم معرفة عدد الجمهور المسموح به إلا من خلال الاجتماع الأمنى الذى سبق المباراة بيومين فقط.