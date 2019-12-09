8 وديات عالمية فى خطة المنتخب الأولمبى لمنافسات طوكيو

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خوض 8 مباريات ودية من أجل تجهيز الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 التى تأهل لها المنتخب عقب الفوز ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عاماً التى أقيمت بمصر مؤخراً، ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بين العروض التى تلقاها مؤخراً من منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا، لمواجهة أحدها ودياً فى شهر مارس المقبل ضمن منافسات الأجندة الدولية وفترة التوقف الدولى.

ومن المنتظر أن يعقد «غريب» جلسة مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت برئاسة عمرو الجناينى، من أجل الاتفاق بشكل نهائى على خريطة استعدادات المنتخب وتحديد أطراف الوديات بشكل نهائى، خاصة أن جهاز الفراعنة يفضِّل مواجهة منتخبات ضمنت التأهل إلى الأولمبياد مثل فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من قارة أوروبا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلاً عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة، وكل من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا عن قارة أفريقيا، حتى يكون الاحتكاك قوياً ويحقق أهدافه، خاصة مع ضيق الوقت فى فترات تجمع المنتخب فى ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية.

من جانبه علق الجهاز الفنى للمنتخب على غياب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب وهداف بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاماً، عن التهديف مع فريقه الزمالك، مشددين على أن هذا الأمر لا يقلق الجهاز الفنى، خاصة أن اللاعب يؤدى بشكل جيد ويقوم بدور مميز فى صناعة الأهداف لزملائه وتوفير مساحات لصناع اللعب، ضاربين المثل فى مساهمة اللاعب بصناعة هدفى الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى بمباراة الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من خلال تحركات اللاعب المميزة.

من ناحية أخرى، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، فكرة تطبيق تقنية الفيديو، فى مباريات معينة فقط بالدورى الممتاز، مؤكدة أنه سيتم تطبيق التجربة فى جميع المباريات، إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل فرق المسابقة وعملاً بمبدأ العدالة بين الجميع. من جانبه، قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة: «اللجنة لن تقف كثيراً أمام المعوقات المالية المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز، ولدينا رغبة فى استخدام أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة فى تطبيق هذه التقنية».

وشدد على أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكثف من جهودها خلال الفترة الحالية، من أجل الانتهاء من لائحة النظام الأساسى الجديدة التى ستكون بمثابة الدستور الجديد لتنظيم شئون كرة القدم المصرية، مضيفاً: «خاطبنا جميع أندية الجمعية العمومية من أجل إبداء مقترحاتها فيما يتعلق ببنود اللائحة الجديدة، وسنكشف قريباً جداً عن الخطوط العريضة للائحة النظام الأساسى فى ثوبها الجديد بما يتوافق مع لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم».