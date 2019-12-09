ديسابر: مواجهة الزمالك المقبلة ستختلف عن نهائي الكأس.. وأعرف كارتيرون جيدًا

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن مواجهة الزمالك المقبلة لفريقه ستكون مختلفة عما كانت عليه المواجهة الأخيرة بينهما في نهائي الكأس، مشيرًا إلى أنه يعرف مواطنه باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

وأضاف ديسابر أن الزمالك فريق رائع يمتلك لاعبين رائعين للغاية ومعه مدرب مميز مثل كارتيرون، متابعًا بأنه سيلعب مباراة هجومية أمام الزمالك في المواجهة المقبلة.

وشدد ديسابر على أنه بالرغم من سعادته بالأهداف الكثيرة التي يسجلها الفريق في المباريات الأخيرة إلا أنه حزين من استقبال بعض الأهداف من أخطاء دفاعية يسعى لمعالجتها سريعا قبل مواجهة الزمالك.

وأكد الفرنسي أن المواجهة المقبلة بين الفريقين، ستختلف تمامًا عن مباراة نهائي كأس مصر التي خسر فيها فريقه بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، مضيفًا: "مباراة نهائي الكأس مختلفة تماما لأنها كانت في بداية مشواري مع بيراميدز، والآن الأمور مختلفة وشخصية فريقي ستظهر بصورتها المميزة في لقاء الزمالك الصعب الذي سيكون مؤثرا تماما في شكل جدول الدوري".

ديسابر: أعرف كارتيرون جيدًا وهو مدرب رائع

وتحدث ديسابر عن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائلًا إنه يعرفه جيدا، مؤكدًا أنه مدرب رائع للغاية في رأيه ووجوده مفيد للزمالك. وأردف: "الأبيض يمتلك فريقا قويا للغاية، وستكون المواجهة صعبة، ومن الصعب أن يغير كارتيرون كل شيء في أسبوع واحد، وهو يعلم لاعبي الزمالك جيدا ويحترم جميع الفرق ولن يتنازل عن الفوز والتقدم في جدول الدوري".

ديسابر شدد على أن عبد الله السعيد شارك في لقاء نواديبو، وجاهز لمباراة الزمالك المقبلة، ولديه الرغبة والحماس في لعب هذه المواجهة الصعبة، وكل اللاعبين جاهزون لهذه المباراة، والفريق كان يعاني من بعض الإصابات مؤخرا ولكن الآن الكل جاهز لمباراة الحسم، ولا يمكنه الحديث عن مستوى عبد الله السعيد لأنه خارج التقييم كونه أفضل لاعب في الدوري.