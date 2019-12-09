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أحمد علي في 5 أشهر.. من هداف الدوري إلى "مطرود" بيراميدز والمقاولون

07:18 ص | الإثنين 09 ديسمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
أحمد علي في 5 أشهر.. من هداف الدوري إلى "مطرود" بيراميدز والمقاولون

أحمد علي لاعب بيراميدز

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يواجه أحمد علي مهاجم نادي بيراميدز، أزمة كبيرة في الوضع الحالي، خاصة في ظل عدم اقتناع مديره الفني سباستيان ديسابر به، فبعدما كان المهاجم هدافا للدوري المصري الموسم الماضي، أصبح خارج حسابات النادي من الأساس. 

في يوليو الماضي فسخ علي تعاقده مع المقاولون العرب مستغلًا قيمة الشرط الجزائي في عقده، لينتقل مباشرة إلى بيراميدز، إلا أنه وجد نفسه قد تحول من هداف الدوري المصري وأحد أفراد قائمة منتخب مصر الأول، إلى حبيس دكة البدلاء على مدار الأيام الماضية.

أحمد علي لم يواجه إحباط جلوسه كبديل فقط، وإنما أصبح الآن في مرمى انتقادات سبيستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، وفي نفس الوقت رفض نادي المقاولون العرب إعادته بشكل بات.

ديسابر قال في أحد المؤتمرات الصحفية: "لن يشارك أحمد علي معي في الوقت الحالي، وعليه أن يتقبل وضعه الحالي في الفريق، أنا أتعامل معه بشكل احترافي كفاية لأخبره بأنه ليس في حساباتي في الوقت الحالي".

وبرر ديسابر موقفه من المهاجم المخضرم قائلًا: "إمكانياته لا تناسب طريقة لعبي، أفضل الاعتماد على مهاجم يلعب في عمق الملعب، وهو ما لا يتوفر في أحمد علي، بينما يتوفر في آخرين، وطريقتي تعتمد على وجود مهاجم واحد لذا لا أعتمد عليه".

المقاولون يرفض أحمد علي: رحل بطريقة غير لائقة

في الوقت نفسه خرج المقاولون العرب ليعلن رفضه عودة مهاجمهم السابق من خلال تصريحات محمد عادل المشرف العام على الكرة بالنادي، حيث أكد أن علاقة اللاعب بذئاب الجبل قد انتهت للأبد.

وقال عادل في تصريحاته، إن أحمد علي رحل عن النادي بطريقة غير لائقة ولا تتناسب مع فضل المقاولون العرب عليه في إعادته لتألقه وجعله هداف للدوري المصري.

موقف المقاولون العرب من أحمد علي جاء بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع النادي بموجب الشرط الجزائي دون العودة إليهم أو إخطارهم، كما أنه لم يستكمل ما تبقى من مباريات الدوري المصري عن الموسم الماضي، في ظل منافسة الفريق على مركز مؤهل إلى بطولة الكونفيدرالية.

وفي خلال 5 أشهر فقط، قرر أحمد علي فسخ التعاقد مع المقاولون العرب من أجل بيراميدز، ثم يجد نفسه مرفوضًا من الطرفين.

 

 

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