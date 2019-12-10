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المنتخب الأولمبى يرشح "الشناوى" للانضمام إلى كتيبة طوكيو

08:51 ص | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
كتب: شادي ممدوح وإبراهيم منصور
المنتخب الأولمبى يرشح "الشناوى" للانضمام إلى كتيبة طوكيو

محمد الشناوي حارس الأهلي

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دخل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، للاستعانة به فى القائمة المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يسود اتجاه قوى داخل الجهاز الفنى، للاستعانة بالحارس الدولى، فى ظل حالة القلق التى تنتاب الجميع، نتيجة عدم مشاركة حراس المنتخب الثلاثة محمد صبحى، وعمر رضوان، وعمر صلاح، مع أنديتهم بالدورى الممتاز.

من جانبه، أكد أسامة عبدالكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبى، أن أمر انضمام حارس فوق السن إلى المنتخب فى أولمبياد طوكيو 2020 وارد بقوة، مشيراً إلى أن محمد الشناوى أبرز المرشحين، وقال «عبدالكريم»: «أواجه أزمة شديدة بسبب عدم مشاركة حراس مرمى المنتخب الأولمبى مع أنديتهم، وهو الأمر الذى قد يدفعنا إلى الاستعانة بحارس كبير فى أولمبياد طوكيو، وإذا استمرت هذه الأزمة مع حراس المنتخب الأولمبى حتى قبل أولمبياد طوكيو، فإننا سنضطر لأن نتخذ القرار بالاستعانة بحارس فوق السن ضمن الثلاثى الكبير الذى سيستدعيه الجهاز الفنى».

«عبدالكريم» يضع حارس الأهلى فى مقدمة الكبار.. «الغندور» يشيد بالحكام الجدد.. و«النسائى» فى بطولة شمال أفريقيا

من ناحية أخرى، أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن معظم حكام دور الـ32 من بطولة كأس مصر كانوا وجوهاً جديدة، قائلاً: «أسعى إلى بناء جيل جديد من الحكام يسعى إلى احتواء الأزمات وخوض المباريات بكل الأساليب الحديثة وتجنّب الوقوع فى الأخطاء، وبنحاول نجمد قلب الحكام ويتعلموا قانون الكرة صح». 

وأضاف جمال الغندور: «تجربة الدفع بالحكام الجُدد حقّقت نجاحاً كبيراً داخل الساحة الرياضة المصرية، ومباريات الكأس كانت فرصة للحكام الجدد، لتطبيق ما تعلموه بشكل عملى»، مشيراً إلى أنه سيدفع بالحكام الجدد فى بطولة الدورى الممتاز فى حالة إثبات جدارتهم وتقديم مستوى جيد وتفادى كل الأخطاء، وأكمل رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: «تجربة الدفع بوجوه نسائية فى بطولة كأس مصر أثبتت نجاحها، واحتياج العنصر النسائى إلى التحكيم فرصة للدفع بهن داخل الدورى المصرى».

على جانب آخر، قرر الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف، خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية المقرر انطلاقها يوم 22 ديسمبر الحالى بدولة الجزائر، وذلك بمشاركة منتخبات الجزائر (الدولة المستضيفة) ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب، لا سيما أن المنتخبين سيلتقيان فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة. واختار حسين عبداللطيف، 22 لاعبة لخوض المعسكر المقام حالياً فى القاهرة، والمشاركة خلال البطولة، وهن: إلهام هانى وفرح سمير وحبيبة خالد وهنا وجيه وهاجر أحمد وإيمان حسن وأمل ناصر وإسراء فرج وهدى شكرى وسيلينا صاروفيم وندى إبراهيم الغريب ونادين الشافعى ودانا كريم وليلى سيف ونادين ياسر وشروق إبراهيم وأميرة محمد وليلى شريف ومروة طلعت ويارا ياسر وندا عماد وبسمة محمد.

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