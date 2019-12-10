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عمرو زكي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير وحسبي الله ونعم الوكيل

06:15 ص | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
كتب: محمد يحيى
عمرو زكي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير وحسبي الله ونعم الوكيل

عمرو زكي لاعب نادي الزمالك

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نفى عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما يتردد حول وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. 

وكان أحد مدوني موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد نشر صورة له مع عمرو زكي، معلقا عليها: "عمرو زكي في ذمة الله"، قبل أن يحذف المنشور بعدة بدقائق. 

وقال "زكي"، خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت": "أنا بخير وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات". 

وأضاف أن صحته بخير وتفاجئ مثل أي شخص بالشائعة "كنت نايم صحيت من المكالمات الكتير، وناس كتير من صحابي جم البيت علشان يطمنوا عليا". 

وتعرض "البلدوزر" منذ فترة لحادث على الطريق الساحل، وأدى إلى تهشم سيارته بالكامل ونقله إلى المستشفى.

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