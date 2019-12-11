«النقاز» يطلب الصلح والعودة للزمالك.. والفريق يعسكر لبيراميدز

أبدى حمدى النقاز، لاعب الزمالك، استعداده للعودة للفريق مرة أخرى، ونقل لزميل له بالفريق ترحيبه بالعودة، ورغبته فى تقريب وجهات النظر مع مجلس الإدارة، وحل أزمة المستحقات الخاصة به، مؤكداً أنه لم يغادر مصر لحين حل أزمته، ومتقبل عقوبات مجلس الإدارة، واقترح البعض على «النقاز» الوجود فى المدرجات خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، للظهور خلف الفريق لامتصاص غضب الجماهير.

من جهة أخرى، نفت إدارة النادى تلقيها أى عروض رسمية خاصة بالمغربى أشرف بن شرقى مهاجم الفريق، بعد ما أثير عن اهتمام عدد من الأندية الخليجية ونادٍ أوروبى به، وشدد مسئولو النادى على اللاعب بضرورة التركيز بشكل كامل وعدم تشتيت ذهنه بأى أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر حتى لا يؤثر الأمر عليه، ورحيله مرفوض الفترة المقبلة، وأنه يرتبط بتعاقد لم ينتهِ بعد.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الزمالك فى معسكر مغلق اليوم، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام، وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين عقب مران أمس، طالبهم خلالها بالاستمرار فى الانتصارات، وتحقيق أداء جيد فى المواجهة، محذراً من التهاون، خاصة أن فريق بيراميدز سيدخل المباراة بدافع تعويض الخسارة الكبيرة فى نهائى الكأس بثلاثية.

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وأكد المدير الفنى أنه يثق جيداً فى إمكانياتهم، وفى تحقيق الفوز الذى يعيد الزمالك للمنافسة بقوة، خاصة أن فريق بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، والزمالك فى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وأن تحقيق الفوز سيدفع بالفريق إلى المقدمة.

ومنح المدير الفنى تعليمات للاعبيه بالضغط منذ البداية من منتصف ملعب الخصم، لعدم منحهم الفرصة فى الزيادة الهجومية، وعدم إعطائهم المساحات خلف المدافعين، خاصة أن لديهم لاعبين يمتلكون مهارات فردية على مستوى جيد، مثل إسلام عيسى وأريك تراورى ومحمد فاروق، وعبدالله السعيد يمنحهم التمريرات من منتصف الملعب، مبدياً رضاه عن مستوى المنافسة بين اللاعبين فى المران.

واستقر المدير الفنى على ضم محمد عيد، جناح أيمن فريق 2001 ليكون بديلاً لحازم إمام خلال المباريات المقبلة، بعد رؤيته فى إحدى مبارياته مع فريق الشباب، مبدياً إعجابه بمستوى اللاعب، فى ظل غياب لاعب آخر فى هذا المركز بعد تمرد حمدى النقاز وانقطاعه عن التمرين، وأيضاً يعود عمر السعيد بعد شفائه من الإصابة وغيابه عن المباراة السابقة، أمام أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا.