عاجل.. أجاي يقود هجوم الأهلي أمام دجلة في الدوري

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فريق الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق وادي دجلة، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الأهلي مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع:رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، ومحمد هاني.
الوسط: رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
الهجوم:أجايي.
وجاءت دكة البدلاء كالتالي:
شريف إكرامي، حسام عاشور، آليو ديانج، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، مروان محسن، وليد أزارو.
واستبعد المدير الفني الثنائي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم
ويدخل الاهلي مواجهة وادي دجلة وهو يعاني من العديد من الغيابات للإصابة حيث تضم قائمة اللاعبين المصابين كلا من: علي معلول ومحمود متولي بالإضافة إلى حمدي فتحي وكريم نيدفيد.
واختار الجهاز الفني للأهلي قائمة المباراة وضمت 20 لاعبا هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، رمضان صبحي، وليد أزارو، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجايي، ومحمد هاني.
وتسبب ضيق الوقت في رفض الجهاز الفني بقيادة فايلر، منح لاعبيه راحة غدا الخميس، عقب مواجهة دجلة مساء اليوم، حيث قرر خوض تدريباته غدا، دون راحة، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.
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