الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة "كهربا"

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كهربا
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تأجيل الإعلان عن ضم محمود عبدالمنعم "كهربا" بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.
ووفقا لمصدر داخل الأهلي، فإنه لا توجد أي أزمات في التعاقد مع كهربا، والأهلي درس موقف اللاعب جيدًا قبل سداد الشرط الجزائي لناديه أفيس البرتغالي، البالغ 450 ألف دولار، وسيتم قيده والإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الذي يراه مجلس إدارة الأهلي مناسبًا.
وكان مسؤولو الأهلي في مقر الجزيرة بانتظار وصول كهربا من أجل التوقيع بشكل رسمي والإعلان عبر موقعه لجماهيره عن الصفقة، إلا أنه فاجأ الجميع بتأجيل الإعلان عن ضم اللاعب.
وقرر محمود عبدالمنعم "كهربا" فسخ عقده مع أفيس البرتغالي من أجل الانضمام للقلعة الحمراء بداية من شهر يناير المقبل، حيث غادر فريقه البرتغالي قبل مباراة المنتخب المصري وكينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة للكاميرون، وقرر عدم العودة مرة أخرى.
وتعتبر جماهير الأهلي أن صفقة "كهربا" إضافة كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة بسبب ما يمتلكه من مهارات وقدرته على صنع الفارق خلال المباريات الهامة، خاصة أن "الفولت" متاح للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا لعدم مشاركته مع القلعة البيضاء، على الرغم من قيده في قائمة الأبيض.
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