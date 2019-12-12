30 دقيقة.. إصابة مدافع الزمالك والتحامات عنيفة بين الفريقين لكسر التعادل

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بيراميدز ضد الزمالك
مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز، في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث اللقاء.
تعرض اللاعب محمود علاء لإصابة قوية، بعد التحام بالمرفق من محمد فاروق، لاعب بيراميدز، الذي تحصل على إنذار، بينما أصيب مدافع الزمالك بنزيف في وجهه، بسبب هذا التدخل في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.
وخرج محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، خارج الملعب لتلقي العلاج من الجهاز الطبي للفريق.
وتعرض الثنائي محمد فتحي لاعب بيراميدز، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، للإصابة، بعد التحام عنيف بينهما، ليحتسب محمود عاشور حكم اللقاء، خطأ لصالح نادي الزمالك، ومنح فتحي لاعب بيراميدز البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
ومنح الحكم محمود عاشور، البطاقة الصفراء الأولى للزمالك، ضد اللاعب مصطفى محمد، وذلك بعد تدخله العنيف على نبيل عماد "دونجا"، في الدقيقة 25 من أحداث اللقاء.
وبدأ بيراميدز في الاعتماد على الهجمات المرتدة، لاستغلال سرعات الثلاثي إيريك تراوري وإسلام عيسي ومحمد فاروق.
وعلى الجانب الآخر، يعتمد الزمالك على حازم إمام في الجبهة اليمنى، الذي يحاول اختراق دفاع بيراميدز، وتجاوز أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لبيراميدز في المباراة.
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