60 دقيقة.. الزمالك يتقدم بهدف مصطفى محمد.. وبيراميدز يدفع بالسعيد وأنطوي

مر حتى الآن 60 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز، في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ويتقدم نادي الزمالك بهدف دون مقابل حتى الآن.

وسجل مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، الهدف الأول لصالح القلعة البيضاء، من رأسية متقنة في الدقيقة 52 من عرضية زميله المغربي محمد أوناجم.

ودفع المدرب الفرنسي كارتيرون باللاعب محمد أوناجم، بدلاً من أحمد سيد زيزو، الذي شعر بإصابة في العضلة الخلفية بين الشوطين.

وفي المقابل دفع ديسابر مدرب فريق بيراميدز، بالثنائي عبدالله السعيد وجون أنطوي بدلاً من أحمد أيمن منصور وإسلام عيسي، في محاولة لإدراك هدف التعادل.

وأطلق عمر جابر تسديدة بيراميدز الأولى في الشوط الثاني، لكنها جاءت سهلة في يد الحارس محمد عواد، حارس الزمالك.

وكاد أشرف بن شرقي أن يضيف الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 57 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.