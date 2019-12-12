محمود عاشور يلغي هدف الزمالك الثاني أمام بيراميدز بسبب التسلل (فيديو)

سجل نادي الزمالك هدفه الثاني في شباك فريق بيراميدز، إلا أن محمود عاشور، حكم المباراة قام بإلغائه، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 63، قام فرجاني ساسي بتمرير الكرة إلى أشرف بن شرقي، الذي كان في وضع تسلل، ومررها إلى أوناجم، الذي قام بوضعها في الشباك وظن أنه الهدف الثاني للزمالك قبل أن يلغيه حكم المباراة.

وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني، بعد عرضية من زميله محمد أوناجم، لينجح اللاعب الدولي في إسكانها الشباك.

ويسعى الفريق الأبيض للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري، بعدما سقط في فخ الهزيمة خلال آخر مباريات بالدوري المصري الممتاز، أمام نادي إنبي، بثنائية مقابل هدف، وذلك تحت قيادة مدربه السابق الصربي ميتشو، قبل إقالته.

ويأمل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق الأبيض، بعدما حقق الفوز في كأس مصر على حساب الشرقية، بثلاثية مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.

ثم تجاوز عقبة أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا، ليعود الفريق الأبيض إلى الانتصارات في دوري الأبطال، ويأمل في تكرار ذلك في الدوري المصري.

وكان أحمد بلال مهاجم الاهلي والمنتخب الوطني الأسبق، قد انتقد أداء مصطفى محمد، مؤكدا أنه لازال يحتاج إلى العديد من المهارات والخبرات في المرحلة المقبلة، لأن مستواه في الفترة الحالية لا يؤهله لقيادة هجوم المنتخب الأول، كما راهن في أحد الاستوديوهات التحليلية على أن اللاعب لن يتمكن من هز شباك بيراميدز.