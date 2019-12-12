أحدث الأخبار

أخر الأخبار

50 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

مارسيال يقود تشكيل اليونايتد ضد ألكمار

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر والأهلي وصيفًا والزمالك في المركز الرابع

إشارة خارجة من رجب بكار لجماهير الزمالك

محمود عاشور يلغي هدف الزمالك الثاني أمام بيراميدز بسبب التسلل (فيديو)

09:04 م | الخميس 12 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
محمود عاشور يلغي هدف الزمالك الثاني أمام بيراميدز بسبب التسلل (فيديو)

أوناجم

أخبار متعلقة

سجل نادي الزمالك هدفه الثاني في شباك فريق بيراميدز، إلا أن محمود عاشور، حكم المباراة قام بإلغائه، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 63، قام فرجاني ساسي بتمرير الكرة إلى أشرف بن شرقي، الذي كان في وضع تسلل، ومررها إلى أوناجم، الذي قام بوضعها في الشباك وظن أنه الهدف الثاني للزمالك قبل أن يلغيه حكم المباراة.

وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني، بعد عرضية من زميله محمد أوناجم، لينجح اللاعب الدولي في إسكانها الشباك.

ويسعى الفريق الأبيض للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري، بعدما سقط في فخ الهزيمة خلال آخر مباريات بالدوري المصري الممتاز، أمام نادي إنبي، بثنائية مقابل هدف، وذلك تحت قيادة مدربه السابق الصربي ميتشو، قبل إقالته.

ويأمل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق الأبيض، بعدما حقق الفوز في كأس مصر على حساب الشرقية، بثلاثية مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.

ثم تجاوز عقبة أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا، ليعود الفريق الأبيض إلى الانتصارات في دوري الأبطال، ويأمل في تكرار ذلك في الدوري المصري.

وكان أحمد بلال مهاجم الاهلي والمنتخب الوطني الأسبق، قد انتقد أداء مصطفى محمد، مؤكدا أنه لازال يحتاج إلى العديد من المهارات والخبرات في المرحلة المقبلة، لأن مستواه في الفترة الحالية لا يؤهله لقيادة هجوم المنتخب الأول، كما راهن في أحد الاستوديوهات التحليلية على أن اللاعب لن يتمكن من هز شباك بيراميدز.

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يصعّد شكوى الزمالك ضد النقاز لـ«فيفا»

استطلاع رأى

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • لودجرتس ريزجارد

    لودجرتس ريزجارد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • نادي فيرينتسفاروشي

    نادي فيرينتسفاروشي

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سسيكا موسكو

    سسيكا موسكو

  • جينت

    جينت

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • ألكسندريا

    ألكسندريا

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • نادي سلوفان براتيسلافا

    نادي سلوفان براتيسلافا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • بارتيزان بلجراد

    بارتيزان بلجراد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • إف سي أستانا

    إف سي أستانا

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • فولفسبيرجر

    فولفسبيرجر

  • رينجرز

    رينجرز

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بي أس سي يونج بويز

    بي أس سي يونج بويز

  • الحزم

    الحزم

  • 2

    :

    3

    02:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • الشباب

    الشباب

  • 3

    :

    4

    04:45 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • الوحدة

    الوحدة

  • 2

    :

    0

    06:45 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • العدالة

    العدالة

  • كارباكا اجدام

    كارباكا اجدام

  • 1

    :

    1

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • أف 91 ديديلانجي

    أف 91 ديديلانجي

  • دينامو كييف

    دينامو كييف

  • 1

    :

    1

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • لوجانو

    لوجانو

  • اف سي كوبنهاجن

    اف سي كوبنهاجن

  • 0

    :

    1

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • مالمو إف إف

    مالمو إف إف

  • خيتافي

    خيتافي

  • 3

    :

    0

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • كراسنودار

    كراسنودار

  • لاسك لينز

    لاسك لينز

  • 3

    :

    0

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • كلوج

    كلوج

  • 2

    :

    0

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • سيلتك

    سيلتك

  • ستاندارد لييج

    ستاندارد لييج

  • 2

    :

    2

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • آرسنال

    آرسنال

  • أبويل

    أبويل

  • 1

    :

    0

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • رين

    رين

  • 2

    :

    0

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • بازل

    بازل

  • 2

    :

    0

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 2

    :

    3

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 1

    :

    1

    07:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • روزنبورج

    روزنبورج

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • طنطا

    طنطا

  • المصري

    المصري

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • الزمالك

    الزمالك

  • 2

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    كأس السوبر الكويتي
  • القادسية

    القادسية

الأكثر قراءة

أحدهما فتحي.. مصادر بالأهلي تكشف عن "كبشي فدا" قيد كهربا

بسبب "كهربا".. رئيس الزمالك يهدد الأهلي ويتوعد بخطف نجوم الأحمر

كهربا يصل جراج الأهلي وينتظر إشارة عبدالحفيظ
الأهلى يستعد للحدود دون راحة.. و«أزارو» يبحث عن عرض للرحيل