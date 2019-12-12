محمود عاشور يلغي هدف الزمالك الثاني أمام بيراميدز بسبب التسلل (فيديو)

أحدث الأخبار
أوناجم
سجل نادي الزمالك هدفه الثاني في شباك فريق بيراميدز، إلا أن محمود عاشور، حكم المباراة قام بإلغائه، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
في الدقيقة 63، قام فرجاني ساسي بتمرير الكرة إلى أشرف بن شرقي، الذي كان في وضع تسلل، ومررها إلى أوناجم، الذي قام بوضعها في الشباك وظن أنه الهدف الثاني للزمالك قبل أن يلغيه حكم المباراة.
وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني، بعد عرضية من زميله محمد أوناجم، لينجح اللاعب الدولي في إسكانها الشباك.
ويسعى الفريق الأبيض للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري، بعدما سقط في فخ الهزيمة خلال آخر مباريات بالدوري المصري الممتاز، أمام نادي إنبي، بثنائية مقابل هدف، وذلك تحت قيادة مدربه السابق الصربي ميتشو، قبل إقالته.
ويأمل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق الأبيض، بعدما حقق الفوز في كأس مصر على حساب الشرقية، بثلاثية مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.
ثم تجاوز عقبة أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا، ليعود الفريق الأبيض إلى الانتصارات في دوري الأبطال، ويأمل في تكرار ذلك في الدوري المصري.
وكان أحمد بلال مهاجم الاهلي والمنتخب الوطني الأسبق، قد انتقد أداء مصطفى محمد، مؤكدا أنه لازال يحتاج إلى العديد من المهارات والخبرات في المرحلة المقبلة، لأن مستواه في الفترة الحالية لا يؤهله لقيادة هجوم المنتخب الأول، كما راهن في أحد الاستوديوهات التحليلية على أن اللاعب لن يتمكن من هز شباك بيراميدز.
بورتو
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
فينورد روتردام
لودجرتس ريزجارد
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
نادي فيرينتسفاروشي
إسبانيول
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سسيكا موسكو
جينت
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
ألكسندريا
فولفسبورج
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سانت إتيان
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بلدية إسطنبول
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بشكتاش
نادي سلوفان براتيسلافا
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سبورتينج براجا
مانشستر يونايتد
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
إي زد آلكمار
بارتيزان بلجراد
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
إف سي أستانا
روما
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
فولفسبيرجر
رينجرز
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بي أس سي يونج بويز
الحزم
2
:
3
02:20 PMالدوري السعودى الممتاز
أبها
الشباب
3
:
4
04:45 PMالدوري السعودى الممتاز
الرائد
الوحدة
2
:
0
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
العدالة
كارباكا اجدام
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
أف 91 ديديلانجي
دينامو كييف
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
لوجانو
اف سي كوبنهاجن
0
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
مالمو إف إف
خيتافي
3
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
كراسنودار
لاسك لينز
3
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
سبورتنج لشبونة
كلوج
2
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
سيلتك
ستاندارد لييج
2
:
2
07:55 PMالدوري الأوروبي
آرسنال
أبويل
1
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
إشبيلية
رين
2
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
لاتسيو
بازل
2
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
طرابزون سبور
آينتراخت فرانكفورت
2
:
3
07:55 PMالدوري الأوروبي
فيتوريا جيماريش
بي إس في آيندهوفن
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
روزنبورج
الاتحاد السكندري
0
:
0
02:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
المصري
0
:
1
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
الزمالك
2
:
0
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
بيراميدز
نادي الكويت
0
:
1
05:30 PMكأس السوبر الكويتي
القادسية
تعليقات الفيسبوك