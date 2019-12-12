الزمالك يرفض الراحة بعد الفوز على بيراميدز

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احتفال لاعبي الزمالك ضد بيراميدز
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استئناف الفريق تدريباته صباح غدٍ الجمعة على ملعب النادي رافضاً منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات.
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك بعد الفوز على بيراميدز في الدوري.
وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين بالجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.
ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، ليصعد للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الاتحاد السكندري بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة، ليتراجع للمركز الخامس، ويتعرض لهزيمته الأولى في الدوري المصري الممتاز، الذي يتصدره المقاولون العرب حاليا بـ16 نقطة.
ويقدم الزمالك أداء جيدا تحت القيادة الفنية الفرنسية المتمثلة في باتريس كارتيرون، الذي نجح في قيادة للفوز في الثلاث مباريات الماضية أمام الشرقية في دور الـ32 بكأس مصر، وأول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، واليوم أمام بيراميدز.
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