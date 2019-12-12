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رئيس الزمالك لكهربا: "ورحمة أمي ماهسيبك"

10:31 م | الخميس 12 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك لكهربا: "ورحمة أمي ماهسيبك"

كهربا

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علق رئيس نادي الزمالك على انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك الأسبق إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحاته الصحفية: "ورحمة أمي ماهسيبه".

وكان رئيس نادي الزمالك قد استقر على رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية بسبب أزمة محمود عبد المنعم كهربا وقيده في الأهلي، وسيكشف في شكواه اعتبار أن اللجنة الخماسية تخالف لائحة النظام الأساسى التى تنص على أن المدير التنفيذى يدير الجبلاية فى حالة حل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية، وهو ما لم يتم بتعيين لجنة مؤقتة لمدة عام دون الرجوع للجمعية العمومية.

رئيس الزمالك يقدم شكوى ضد كهربا

وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا في الفيفا وطلب الحصول على 5 ملايين يورو كتعويض.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن ضم محمود عبدالمنعم "كهربا"، بخاصة وأنه كان سيتواجد في فرع الأحمر بالجزيرة من أجل التوقيع والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، إلا أن الجميع تفاجئ بقرار التأجيل من قبل مجلس القلعة الحمراء في قرار غير متوقع، بخاصة وأن الأحمر أنهى مفاوضاته مع كهربا من أجل ضمه في يناير.

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