الأهلي يقرر قيد «كهربا» إفريقيا.. ويجهزه فنيا ونفسيا للمشاركة

قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، قيد محمود عبدالمنعم كهربا فى القائمة الأفريقية فور ضمه للقائمة المحلية فى يناير المقبل، حيث يمتلك الفريق الأحمر 3 أماكن شاغرة فى قائمته القارية بعد قيد سعد سمير، مدافع الفريق، مؤخراً. وعقد «فايلر» جلسة مع مواطنه توماس بينكيل وطلب منه وضع برنامج تأهيلى بدنى ونفسى خاص للاعب محمود عبدالمنعم كهربا لتأهيله حتى فتح باب القيد حتى يكون جاهزاً للاعتماد عليه فور قيده فى القائمة، خاصة فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعب سريعاً والاعتماد على خدماته، فضلاً عن ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الفترة الحالية.

وفى سياق متصل، كثفت إدارة النادى الأهلى تحركاتها لحسم الصفقة الثانية لتدعيم الفريق فى يناير المقبل، بعد حسم التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، حيث يحق للنادى قيد لاعبين فقط خلال فترة انتقالات يناير المقبلة، وتلقى النادى أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين أفارقة، من بينهم مهاجم سوبر من العيار الثقيل وفق تأكيدات مصدر، استقر عليه النادى بشكل كبير، ويتكتم على اسمه وجنسيته، والعقبة الوحيدة حالياً أمام إتمام الصفقة القيمة المالية المرتفعة التى يطلبها ناديه، وهناك محاولات حالياً لتخفيض قيمة الصفقة وضم المهاجم. فى سياق مختلف، ينتظر لاعبو الفريق والجهاز الفنى مكافآت مالية خاصة من قبَل مجلس إدارة النادى حال الفوز فى لقاء حرس الحدود، وذلك طبقاً للائحة مكافآت الفريق والتى تنص على صرف مكافآت خاصة للفريق حال تحقيق 6 انتصارات متتالية بمسابقة الدورى، حيث فاز الأهلى على كل من سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة ووادى دجلة، ويسعى اللاعبون لمواصلة الانتصارات والتربع على عرش جدول الدورى خلال مواجهة يوم الأحد المقبل.

النادى يقترب من صفقة سوبر جديدة.. مكافآت مالية تنتظر اللاعبين حال الفوز على الحدود.. طبيب الفريق يحذر اللاعبين من نزلات البرد.. و«فايلر»: قدمنا مباراة جيدة أمام دجلة

على جانب آخر، واصل خالد محمود، طبيب الفريق، تحذير اللاعبين من التعرض لنزلات البرد بسبب انخفاض درجة الحرارة، حيث تعرّض أكثر من لاعب لنزلات برد كان آخرهم وليد سليمان، وطلب الطبيب من جميع اللاعبين ارتداء الملابس الثقيلة بشكل مستمر وعدم الاستهتار فى تلك النقطة بسبب الآثار الجانبية التى تتسبب فيها نزلة البرد.

وانفرد المدرب السويسرى برامى ربيعة، مدافع الفريق، على هامش المران الجماعى أمس، واستدعاه فى جلسة امتدت أكثر من 15 دقيقة من أجل منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة قبل بدء المران، ويعقد المدير الفنى جلسات مكثفة مع اللاعبين، لمحاولة التقرب منهم، وعلاج بعض الأخطاء التى يقع فيها اللاعبون فى المباريات.

وعلق «فايلر» على فوز فريقه على دجلة قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة، وأداء الفريق كان الأفضل على الصعيد الفنى من المنافس الذى قدم مباراة مفتوحة وتسببت طريقة أدائه فى ترك مساحات خالية فى منتصف ملعبه وهو ما نجحنا فى استغلاله»، مشيراً إلى أن «فريق وادى دجلة كان يعتمد على انطلاقات أحد لاعبيه الذى يمتلك سرعة كبيرة، ولكن نجحنا فى التعامل معه»، مؤكداً أن «الأدوار الدفاعية فى الفريق تبدأ من لاعبى الخط الأمامى الذين يشكلون أول خط دفاعى أمام المنافسين، وبعدهم لاعبو خط الوسط ثم لاعبو الخط الخلفى ولا توجد مشكلة فى دفاع الأهلى»، مؤكداً أن الفريق يسير بخطى ثابتة ويحقق الأهداف المرجوة بشكل جيد.