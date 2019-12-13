اتحاد الكرة: من حق كهربا اللعب في الأهلي بـ«بطاقة مؤقتة» حتى القرار النهائي

رفض اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الضغوط التى تمارس عليه من جانب مسئولى نادى الزمالك، لعدم قيد محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الأبيض السابق، فى صفوف النادى الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أنه ليس طرفاً فى الأزمة وأن اللوائح تمنح اللاعب أحقية اللعب ببطاقة مؤقتة مع الأحمر لحين صدور قرار نهائى فى الدعوى المنظورة أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

من جانبه، علق مصدر داخل اتحاد الكرة، على موقف اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، من المشاركة مع الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حال إتمام إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمى، قائلاً: «لا نملك إيقاف كهربا ولسنا طرفاً فى الأزمة، فاللاعب رحل من الزمالك إلى أفيس البرتغالى وتمكن من استخراج بطاقة مؤقتة للعب هناك، قبل أن يفسخ عقده».

مصدر: لا نملك إيقافه.. وعلى الزمالك تقديم شكوى ضدنا فى «فيفا» إذا كان موقفه صحيحاً

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الوطن»: «اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى تدرك جيداً أن هذا الأمر معقد وصعب للغاية فى ظل تهديد رئيس الزمالك بالتصعيد حال موافقة لجنة شئون اللاعبين على قيد اللاعب فى قائمة الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن فى نفس الوقت اتحاد الكرة ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد».

وتابع المصدر: فيفا هو الذى قضى بمنح كهربا بطاقة مؤقتة للعب فى أفيس البرتغالى، رغم فسخ عقده من طرف واحد وبدون رغبة ناديه الزمالك، وعلى الرغم من قيام النادى الأبيض بقيد اللاعب فى القائمة المحلية والأفريقية للموسم الحالى، وبالتالى فإن الاتحاد الدولى هو جهة الاختصاص الوحيدة فى إنهاء الأزمة المنتظرة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وذلك حال قيام مسئولى الأحمر بقيد اللاعب بين صفوفه، واختتم المصدر تصريحاته، قائلاً: «على مسئولى الزمالك تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، إذا كانوا على ثقة كاملة من صحة موقفهم القانونى فى عقد محمود كهربا، وفى هذه الحالة فإن فيفا سيقضى بإيقاف اللاعب ومنعه من المشاركة مع الأهلى، لحين إنهاء أزمته مع الأبيض بشكل نهائى».

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، من جهازه المعاون المكون من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، متابعة مباريات الدورى وإعداد تقارير عن اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون ٢٠٢١ بعد أن حصد الفراعنة نقطتين فقط، من أجل متابعة مدى تطور مستوى هذه العناصر خلال الفترة المقبلة، وقال طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر: «نتابع مستوى جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، وليست لدينا مهمة خلال الفترة الحالية، سوى المتابعة ومراقبة أداء كافة العناصر، وما زالت لدينا فترة طويلة قبل التجمع المقبل خلال شهر مارس 2020، وهدفنا اختيار الأفضل فى كل مركز».