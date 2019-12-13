محامي الزمالك: كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر.. والأهلي في أمان

أحدث الأخبار
محمود كهربا لاعب الأهلي
تحدث نصر عزام، محامي نادي الزمالك، عن انتقال محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، بشكل رسمي للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من أفيس البرتغالي.
وقال "عزام" في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": أزمة كهربا مع الزمالك تشبه أزمة كوليبالي والحضري مع الأهلي، والزمالك قدم شكوى ومن المتوقع أن يصدر قرار قريبا".
وتابع: "سيكون هناك تعويض للزمالك في حال إصدار قرار، وفي حال تأييد موقف الزمالك برحيل كهربا أثناء فترة العقد، ستُوقع عقوبة على "كهربا" وعلى نادي أفيس البرتغالي، بإيقاف النادي البرتغالي لمدة عامين من إبرام أي صفقات".
وتطرق "عزام" للحديث عن عقد كهربا مع الزمالك، قائلًا: "هناك عقد جديد وقعه اللاعب، وجرى تسجيله في الاتحاد، وخاض موسما كاملا بموجبه، ولا يحق فسخ التعاقد من طرف كهربا مثلما فعل، لأنه حصل على جميع مستحقاته، وفي حال إثبات أنه حاصل على جميع مستحقاته وترك الأبيض خلال فترة العقد، سيتعرض للإيقاف من 4 إلى 6 شهور، وفقا للمادة 17 من لائحة الفيفا".
واستكمل: "العقوبة تصدر ضد أول ناد رحل إليه، وليس ضد الأهلي، وستكون موجهة ضد أفيس البرتغالي".
واختتم حديثه: "استناد كهربا على أي انتقادات أو هجوم من مسؤولي الزمالك، لن يفيده في شيء، وسيكون مشابه لموقف كوليبالي مع الأهلي، حينما تحدث عن العنصرية".
ليل
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
هوفنهايم
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
ديبورتيفو ألافيس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
أس سي هيرينفين
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
بورتيمونينسي
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
ألانياسبور
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
أنطاليا سبور
الاتفاق
1
:
0
04:30 PMالدوري السعودى الممتاز
الفتح
النصر
2
:
1
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
نادي نساجي مازندران
0
:
0
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
باديديه مشهد
تركتور سازي تبريز
1
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
سباهان اصفهان
2
:
0
03:10 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
نادي الرجاء الملالي
1
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
مرباط
0
:
1
03:05 PMدوري المحترفين العماني
بهلاء
مسقط
0
:
1
04:15 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
النصر
0
:
2
06:00 PMدوري المحترفين العماني
الرستاق
صحم
1
:
0
06:00 PMدوري المحترفين العماني
صحار
الأهلي المنامة
1
:
2
03:15 PMالدوري البحريني الممتاز
البسيتين
الرفاع الشرقي
2
:
0
05:00 PMالدوري البحريني الممتاز
النجمة
الحد
3
:
1
05:45 PMالدوري البحريني الممتاز
نادي المحرق الرياضى
تعليقات الفيسبوك