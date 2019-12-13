محامي الزمالك: كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر.. والأهلي في أمان

تحدث نصر عزام، محامي نادي الزمالك، عن انتقال محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، بشكل رسمي للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من أفيس البرتغالي.

وقال "عزام" في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": أزمة كهربا مع الزمالك تشبه أزمة كوليبالي والحضري مع الأهلي، والزمالك قدم شكوى ومن المتوقع أن يصدر قرار قريبا".

وتابع: "سيكون هناك تعويض للزمالك في حال إصدار قرار، وفي حال تأييد موقف الزمالك برحيل كهربا أثناء فترة العقد، ستُوقع عقوبة على "كهربا" وعلى نادي أفيس البرتغالي، بإيقاف النادي البرتغالي لمدة عامين من إبرام أي صفقات".

وتطرق "عزام" للحديث عن عقد كهربا مع الزمالك، قائلًا: "هناك عقد جديد وقعه اللاعب، وجرى تسجيله في الاتحاد، وخاض موسما كاملا بموجبه، ولا يحق فسخ التعاقد من طرف كهربا مثلما فعل، لأنه حصل على جميع مستحقاته، وفي حال إثبات أنه حاصل على جميع مستحقاته وترك الأبيض خلال فترة العقد، سيتعرض للإيقاف من 4 إلى 6 شهور، وفقا للمادة 17 من لائحة الفيفا".

واستكمل: "العقوبة تصدر ضد أول ناد رحل إليه، وليس ضد الأهلي، وستكون موجهة ضد أفيس البرتغالي".

واختتم حديثه: "استناد كهربا على أي انتقادات أو هجوم من مسؤولي الزمالك، لن يفيده في شيء، وسيكون مشابه لموقف كوليبالي مع الأهلي، حينما تحدث عن العنصرية".