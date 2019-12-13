رئيس الزمالك يرد على انتقال كهربا للأهلي بمقطع فيديو

أكد رئيس نادي الزمالك أنه سوف يصدر مقطع فيديو اليوم، من أجل الرد على صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رئيس النادي إنه سوف ينشر "فيديو" عبر الموقع الرسمي للنادي، من أجل طمأنة الجماهير البيضاء على حفظ حقوق النادي في حق اللاعب.

وكان رئيس الزمالك أكد لأعضاء النادي، أنه لن يترك حق النادي في انتقال كهربا للأهلي، رغم قانونية عقده مع الزمالك، وأنه قدم جميع المستندات التي تثبت حق الأبيض في أزمة اللاعب.

يذكر أن الزمالك أرسل شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فور انضمام اللاعب -مطلع الموسم الحالي- إلى أفيس البرتغالي، بدون علم الزمالك، ثم فسخ عقده معه مؤخرا.

كهربا أولى صفقات الأهلي في يناير

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد قيام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

ويعد "كهربا" أولى صفقات النادي الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية، بعد الإعلان عن تواجده بشكل رسمي بمقر القلعة الحمراء، بعد إنهاء إجراءات انضمامه بشكل رسمي.