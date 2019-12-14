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القصة الكاملة.. كواليس أزمة كهربا مع الزمالك حتى الانتقال للأهلى

01:48 م | السبت 14 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
القصة الكاملة.. كواليس أزمة كهربا مع الزمالك حتى الانتقال للأهلى

كهربا

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يرفض رئيس نادى الزمالك، الاستسلام فى أزمة محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب النادى الأسبق بعد رحيله إلى الغريم التقليدى الأهلى.

حيث حصل النادى الأهلى، على توقيع محمود عبد المنعم كهربا، لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير المقبل، وتنتهي عام 2024، لينتظم اللاعب في تدريبات فريق الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدأت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، مع القلعة البيضاء، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات دون إذن، وقرر فسخ التعاقد والرحيل إلى البرتغال لخوض تجربة جديدة مع "أفيس" البرتغالى، حيث تقدم وقتها مجلس إدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية ضد اللاعب فى اتحاد الكرة لحفظ حقوقه بعد هروبه وامتناعه عن الحضور للتدريبات ومعسكر الفريق وقتها.

وقدمت إدارة القلعة البيضاء، فى الشكوى جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعقد اللاعب الموثق، بجانب مايفيد حصوله على جميع مستحقاته المالية، والعديد من المستندات الأخرى التى تؤكد صحة موقف النادي، إلا أن اللاعب لم يتأثر بذلك، ورفض العودة وتقديم الاعتذار إلى المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض، حيث تواصل أحد أعضاء مجلس الإدارة مع اللاعب وقتها من أجل حل أزمته، وتعديل عقده وعودته للفريق مرة أخرى، وطالبه بتقديم الاعتذار لأمير مرتضى، من أجل تهدئة الأجواء، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب.

من جانبها، رفضت إدارة القلعة البيضاء، حينها، الانصياع لرغبات اللاعب، وقاموا بقيده في القائمة المحلية والأفريقية للموسم الجديد، حتى يضمنوا حقوقهم في اللاعب الذي وقع عقود انتقاله إلى "أفيس" البرتغالي لمدة موسمين، خاصة وأنه يتبقى في عقده 3 مواسم أخرى، لكنه يقرر الرحيل وفسخ عقده دون موافقة ناديه.

وبعد ذلك فوجئ مسئولو الأبيض، بتقدم نادى "أفيس" البرتغالى، بشكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالى لكرة القدم، إلى "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى ونادى الزمالك، بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا، ليقرر الاتحاد الدولي حينها استخراج بطاقة مؤقتة للاعب محمود كهربا للمشاركة مع ناديه البرتغالى الجديد، وهو ماحدث، إلا أن اللاعب لم يستمر كثيرا، ليعود إلى مصر ويعلن انضمامه إلى القلعة الحمراء.

واستمر هجوم رئيس النادى الأبيض على اللاعب، بعد انتقاله رسميا للأهلى، متوعدا إدارة القلعة الحمراء بإيقافهم بسبب ذلك، مؤكدا أنه لن يستسلم وسيصعد الملف كاملا، وأن ناديه لن يقف على أي لاعب سواء كهربا أو غيره، وأنه لن يترك اللاعب، كما أنه يجهز مفاجأة للرد على توقيع اللاعب للأحمر، خاصة أنه يرفض وبشكل قاطع الاستسلام في قضية اللاعب بعد انتقاله للنادي الأهلي، وأنه لن يترك حق الزمالك مهما كانت الصعوبات، وطلب تعويضا ماليا قدره 5 ملايين يورو، من وراء انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي، بداعي استمرار عقده مع الفريق وعدم أحقيته في التوقيع لأي نادي آخر.

وشهدت الساعات الأخيرة، تقدم مسئولو الزمالك بمستندات جديدة ضد اللاعب، تؤكد صحة موقف القلعة البيضاء مع اللاعب، سواء العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2021، أو التسجيلات التي تؤكد أن اللاعب لم يجد معاملة سيئة، مع تصريحات بالفيديو منه بأن رئيس النادى مثل والده ويحبه، وهو عكس ماقاله اللاعب مؤخرا، بجانب ما يفيد حصوله على جميع مستحقاته المالية، والعديد من المستندات الأخرى التي تؤكد صحة موقف النادي.

كما اتهمت إدارة الزمالك، فى شكوى المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق للفريق بتحريض اللاعب على الهروب، وخاصة أنه كانت لديه مشاكل مع الإدارة البيضاء، وقت أن كان مدربًا للفريق وهو ما دفعه لتحريض اللاعب على الرحيل.

وخلال الساعات الأخيرة، كشف المحامى الإسبانى، المكلف من النادى الأبيض، بمتابعة ملف قضية «كهربا» أمام فيفا، أن الشكوى التى تقدم بها النادى ستستغرق وقتاً طويلاً للفصل فيها، وقد تمتد لعام 2021، وأن الحكم فيها، لو حدث وجاء لصالح النادى، لن يزيد على غرامة خفيفة ضد اللاعب ما بين 250 إلى 500 ألف دولار، والإيقاف لمدة 4 أشهر فقط.

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