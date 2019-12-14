خوفا من الرد على "صفعة كهربا".. الأهلي لـ"صالح جمعة": إعارة أه.. بيع لأ"

أحدث الأخبار
صالح جمعة
طلب صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة ناديه الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق في يناير المقبل، وذلك وفقا للعروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا.
وكان صالح قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية محليا، إلا أن اللاعب فضل البحث عن عرض خليجي مناسب، للرحيل إليه بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني.
ولم يشارك اللاعب في أي مباراة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، حيث استبعده من كل المباريات التي خاضها الفريق منذ توليه المسؤولية.
وتلقى صالح جمعة عرضين من دوريات الخليج للرحيل في يناير المقبل لكن بصيغة البيع النهائي وهو ما طلبه اللاعب من إدارة الأهلي بالموافقة عليه للحصول على فرصة المشاركة، وترفض إدارة الأحمر الموافقة على رحيل اي لاعب بصيغة البيع النهائي حاليا وتحديدا صالح جمعة، خوفا من رد الزمالك لصفعة التعاقد مع كهربا التي أتمها الأهلي موخرا، وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني.
وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أمس الجمعة، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وأكد النادي أن التعاقد جاء ضمن إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويختتم الفريق تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة.
بيرنلي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
شيفيلد يونايتد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
ليستر سيتي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
تشيلسي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ساوثهامتون
0
:
0
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
ميتز
0
:
0
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
أنجيه
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
بريست
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
تولوز
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
أميان
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
نيم أولمبيك
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
فورتونا دوسلدورف
0
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
لايبزيج
ريال سوسييداد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
برشلونة
أتلتيك بلباو
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
إيبار
أتلتيكو مدريد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
الاتحاد
0
:
0
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيصلي
نابولي
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
جنوى
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
أدو دين هاج
0
:
0
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
في في في فينلو
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بى اى سى زفوله
فورتانا سيتارد
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فالفايك
تفينتي أنشخيده
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
ماريتيمو
0
:
0
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
بنفيكا
0
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي فاماليساو
فيتوريا سيتوبال
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ديبورتيفو أفيس
جالاتا سراي
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
استقلال طهران
0
:
0
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
نهضة بركان
0
:
0
07:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي
فنجاء
0
:
0
05:30 PMدوري المحترفين العماني
النهضة
المنامة
0
:
0
05:45 PMالدوري البحريني الممتاز
الشباب
سي اف مونتيري
0
:
0
07:30 PMكأس العالم للأندية
السد
ليفربول
2
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
بايرن ميونخ
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
هيرتا برلين
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
ماينز 05
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
بادربورن
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
كولن
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
غرناطة
1
:
2
02:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
ضمك
2
:
1
02:35 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
بريشيا كالتشيو
1
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
تشايكور ريزا سبور
0
:
3
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
جينتشلاربيرليجي
2
:
1
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
سايبا
0
:
2
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
1
:
1
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
جول جوهار
0
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
صنعت نفط عبادان
0
:
0
03:10 PMدوري المحترفين الإيراني
ماشين سازي تبريز
الاتحاد المنستيري
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
النصر
0
:
1
03:05 PMدوري VIVA الكويت
العربي
العروبة
2
:
0
02:40 PMدوري المحترفين العماني
السويق
السيب
3
:
0
02:40 PMدوري المحترفين العماني
نادي عمان
الرفاع
3
:
0
03:15 PMالدوري البحريني الممتاز
الحالة
الهلال
0
:
0
04:00 PMكأس العالم للأندية
الترجي
تعليقات الفيسبوك