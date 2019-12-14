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خوفا من الرد على "صفعة كهربا".. الأهلي لـ"صالح جمعة": إعارة أه.. بيع لأ"

04:01 م | السبت 14 ديسمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
خوفا من الرد على "صفعة كهربا".. الأهلي لـ"صالح جمعة": إعارة أه.. بيع لأ"

صالح جمعة

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طلب صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة ناديه الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق في يناير المقبل، وذلك وفقا للعروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا.

وكان صالح قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية محليا، إلا أن اللاعب فضل البحث عن عرض خليجي مناسب، للرحيل إليه بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، حيث استبعده من كل المباريات التي خاضها الفريق منذ توليه المسؤولية.

وتلقى صالح جمعة عرضين من دوريات الخليج للرحيل في يناير المقبل لكن بصيغة البيع النهائي وهو ما طلبه اللاعب من إدارة الأهلي بالموافقة عليه للحصول على فرصة المشاركة، وترفض إدارة الأحمر الموافقة على رحيل اي لاعب بصيغة البيع النهائي حاليا وتحديدا صالح جمعة، خوفا من رد الزمالك لصفعة التعاقد مع كهربا التي أتمها الأهلي موخرا، وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني.

كهربا ينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أمس الجمعة، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وأكد النادي أن التعاقد جاء ضمن إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام علي ملعب التتش بالجزيرة.

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