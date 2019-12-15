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أزارو أساسيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

06:42 م | الأحد 15 ديسمبر 2019
كتب: أحمد فراج وأحمد خالد
أزارو أساسيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

فريق الأهلي

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أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام منافسه حرس الحدود، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أجايي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد أزارو.

وجاءت دكة بدلاء النادي الأهلي لتضم كلا من: شريف إكرامي، محمد هاني، مروان محسن، وليد سليمان، أحمد الشيخ، سعد سمير، آليو ديانج، بينما استبعد علي لطفي من قائمة المباراة بشكل نهائي.

ويسعى المارد الأحمر خلال مباراة اليوم لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، لاعتلاء صدارة البطولة، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات حقق الفوز فيها جميعا.

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