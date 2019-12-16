أحدث الأخبار

أخر الأخبار

قبل الكلاسيكو.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

رئيس الزمالك يكشف موقف النادي من التعاقدات في يناير

رئيس الزمالك يهاجم اختيار جهاد جريشة لمباراة الطلائع: مش طايقه

«سى إن إن» تصف صلاح بـ«العالمى» وتؤكد: «مو يخطف الأنظار بالكعب»

3 مباريات قوية فى سباق «القمة والقاع» بالدوري المصري

05:21 ص | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتب: أحمد البكري
3 مباريات قوية فى سباق «القمة والقاع» بالدوري المصري

طنطا

أخبار متعلقة

تقام اليوم «الاثنين»، بخلاف مباراة الزمالك وطلائع الجيش، 3 مباريات فى الجولة الثامنة من الدورى الممتاز، حيث يلتقى فى الثانية والنصف ظهراً فريق طنطا مع نظيره الإنتاج الحربى على استاد الأول، حيث يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 8 نقاط، من فوز وحيد و5 تعادلات والهزيمة فى مباراة، ويأمل أيمن المزين، المدير الفنى للفريق، فى تحقيق الفوز، لتحسين موقع ترتيبه فى جدول المسابقة، بينما الإنتاج الحربى بالمركز العاشر برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين، و3 هزائم.

وفى الخامسة مساء يلتقى المقاولون العرب مع نظيره وادى دجلة على ملعب الجبل الأخضر، حيث يتصدر المقاولون جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة بعد الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، والهزيمة فى مثلها، ويسعى الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف النقاط الثلاث، فيما يتذيل وادى دجلة جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات و4 هزائم، ولم يفُز فى أى مباراة حتى الآن، ويسعى اليونانى تاكيس، المدير الفنى فى تصحيح مسار الفريق، وتحقيق أول فوز فى الدورى هذا الموسم، للهروب من جدول قاع الدورى.

وفى نفس التوقيت، يلعب مصر للمقاصة مع الاتحاد السكندرى على استاد السلام، حيث يحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة وحيدة، والهزيمة فى 4.

ميدو يأمل في إثبات جدارته التدريبية

ويأمل أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى للفريق، إلى إثبات جدارته التدريبية، وتحقيق الفوز لتحسين موقع ترتيب الفريق، فيما يمتلك الاتحاد السكندرى 14 نقطة محتلاً المركز الرابع داخل المربع الذهبى بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادَل فى مباراتين، وتلقى الخسارة مرة واحدة.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يعدّل عقد "علاء" خوفاً من الأهلى.. و"بوطيب" يطلب مصاريف علاجه

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • اليرموك

    اليرموك

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري VIVA الكويت
  • القادسية

    القادسية

الأكثر قراءة

ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد بتقنية 360 درجة (فيديو)

خاص.. تعرف على مفاجأة رئيس الزمالك للأهلي بعد خطف كهربا

اليماني: محمد صلاح "مرزق".. وموهبته أقل من لاعبين آخرين (فيديو)
مفاجأة.. لائحة "الجبلاية" الجديدة تمنع الجمع بين العمل الإعلامى وعضوية الاتحاد