3 مباريات قوية فى سباق «القمة والقاع» بالدوري المصري

تقام اليوم «الاثنين»، بخلاف مباراة الزمالك وطلائع الجيش، 3 مباريات فى الجولة الثامنة من الدورى الممتاز، حيث يلتقى فى الثانية والنصف ظهراً فريق طنطا مع نظيره الإنتاج الحربى على استاد الأول، حيث يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 8 نقاط، من فوز وحيد و5 تعادلات والهزيمة فى مباراة، ويأمل أيمن المزين، المدير الفنى للفريق، فى تحقيق الفوز، لتحسين موقع ترتيبه فى جدول المسابقة، بينما الإنتاج الحربى بالمركز العاشر برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين، و3 هزائم.

وفى الخامسة مساء يلتقى المقاولون العرب مع نظيره وادى دجلة على ملعب الجبل الأخضر، حيث يتصدر المقاولون جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة بعد الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، والهزيمة فى مثلها، ويسعى الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف النقاط الثلاث، فيما يتذيل وادى دجلة جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات و4 هزائم، ولم يفُز فى أى مباراة حتى الآن، ويسعى اليونانى تاكيس، المدير الفنى فى تصحيح مسار الفريق، وتحقيق أول فوز فى الدورى هذا الموسم، للهروب من جدول قاع الدورى.

وفى نفس التوقيت، يلعب مصر للمقاصة مع الاتحاد السكندرى على استاد السلام، حيث يحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة وحيدة، والهزيمة فى 4.

ميدو يأمل في إثبات جدارته التدريبية

ويأمل أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى للفريق، إلى إثبات جدارته التدريبية، وتحقيق الفوز لتحسين موقع ترتيب الفريق، فيما يمتلك الاتحاد السكندرى 14 نقطة محتلاً المركز الرابع داخل المربع الذهبى بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادَل فى مباراتين، وتلقى الخسارة مرة واحدة.