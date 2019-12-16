رئيس الزمالك: بوطيب المهاجم الأول في المغرب.. وأزارو "الخدام بتاعه"

رد رئيس نادي الزمالك على الهجوم الذي واجهه، خلال الأيام الأخيرة، بسبب عقد المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق مع النادي الأبيض، والمقابل المادي الضخم الذي يتقاضاه، رغم عدم تقديمه المردود المنتظر منه.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "هو الزمالك أتعاقد مع خالد بوطيب من بشالوش، ولا كان رقم واحد في منتخب المغرب، وأحرز هدف في مرمى منتخب إسبانيا؟".

رئيس الزمالك: وليد أزارو بديل بوطيب في المغرب

وأضاف: "وليد أزارو مهاجم الأهلي كان الخدام بتاعه في منتخب المغرب، ويجلس له بديلًا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع التونسي علي معلول وهو ليس لاعب دولي بمبلغ 25 مليون جنيه، وتعاقد مع حسين الشحات بمبلغ 160 مليون جنيه، لماذا لم يتحدث أحد عن هذه العقود؟".

وشدد: "بوطيب خضع لعملية جراحية وسوف نفعل الصالح لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وليس كما يريد الجماهير عبر السوشيال ميديا".