رئيس الزمالك يهاجم اختيار جهاد جريشة لمباراة الطلائع: مش طايقه

هاجم رئيس الزمالك، اختيار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري التي يرأسها جمال الغندور، للحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال رئيس نادي الزمالك، إنه سبق وطلب عدم تواجد جهاد جريشة في أي مباراة يكون طرفها الفريق الأبيض، مبديًا رفضه اختيار الحكم لإدارة مباراة اليوم أمام الطلائع.

رئيس الزمالك: أنا مش طايق جهاد جريشة

وأضاف: "أنا مش طايق جهاد جريشة، ولا أعلم كيف يتم اختياره لإدارة مباراة طلائع الجيش، ولا أريده حكمًا لأي مباراة نكون طرفًا فيها".

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أعلنت أمس الأحد عن تولى جهاد جريشة مسئولية إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحكيمياً.

وتقام المباراة اليوم الإثنين في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.