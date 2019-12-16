أحدث الأخبار

أخر الأخبار

قبل الكلاسيكو.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

رئيس الزمالك يكشف موقف النادي من التعاقدات في يناير

3 مباريات قوية فى سباق «القمة والقاع» بالدوري المصري

«سى إن إن» تصف صلاح بـ«العالمى» وتؤكد: «مو يخطف الأنظار بالكعب»

رئيس الزمالك يهاجم اختيار جهاد جريشة لمباراة الطلائع: مش طايقه

05:00 ص | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
رئيس الزمالك يهاجم اختيار جهاد جريشة لمباراة الطلائع: مش طايقه

الحكم الدولي جهاد جريشة

أخبار متعلقة

هاجم رئيس الزمالك، اختيار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري التي يرأسها جمال الغندور، للحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال رئيس نادي الزمالك، إنه سبق وطلب عدم تواجد جهاد جريشة في أي مباراة يكون طرفها الفريق الأبيض، مبديًا رفضه اختيار الحكم لإدارة مباراة اليوم أمام الطلائع.

رئيس الزمالك: أنا مش طايق جهاد جريشة

وأضاف: "أنا مش طايق جهاد جريشة، ولا أعلم كيف يتم اختياره لإدارة مباراة طلائع الجيش، ولا أريده حكمًا لأي مباراة نكون طرفًا فيها".

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أعلنت أمس الأحد عن تولى جهاد جريشة مسئولية إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحكيمياً.

وتقام المباراة اليوم الإثنين في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يعدّل عقد "علاء" خوفاً من الأهلى.. و"بوطيب" يطلب مصاريف علاجه

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • اليرموك

    اليرموك

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري VIVA الكويت
  • القادسية

    القادسية

الأكثر قراءة

ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد بتقنية 360 درجة (فيديو)

خاص.. تعرف على مفاجأة رئيس الزمالك للأهلي بعد خطف كهربا

اليماني: محمد صلاح "مرزق".. وموهبته أقل من لاعبين آخرين (فيديو)
مفاجأة.. لائحة "الجبلاية" الجديدة تمنع الجمع بين العمل الإعلامى وعضوية الاتحاد