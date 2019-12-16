ناصر منسي يتقدم لطلائع الجيش مجددا على الزمالك

سجل طلائع الجيش الهدف الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 42، خلال المباراة التي تجمعهما بالجولة الـ8 من منافسات الدوري المصري، والتي تقام بملعب الجيش بالسويس.

ويحتل الفريق العسكري المركز الـ17 في مسابقة الدوري العام، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع من مسابقة الدوري العام، برصيد 13 نقطة عقب الفوز في الجولة الماضية على بيراميدز بهدفين دون رد، أحرزهما مصطفى محمد ومحمود علاء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة في الجولة السابعة للدوري العام.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.