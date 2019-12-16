75 دقيقة.. "بامبو" يقلص الفارق للزمالك أمام طلائع الجيش

واصل فريق الزمالك سعيه لتقليل الفارق، أمام طلائع الجيش خلال المباراة التي تقام بينهما في الوقت الحالي، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام على استاد الجيش بالسويس.

وضغط الفريق الأبيض هجوميا باحثا عن تقليل الفارق، وفي الدقيقة 61 انطلاقة من كريم طارق على الطرف الأيسر، سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى، ثم تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق الزمالك، ومحاولات لاختراق دفاع طلائع الجيش ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 70 عرضية من محمد أوناجم الجناح الأيمن من ركلة حرة مرت من الجميع دون أي خطورة على مرمى طلائع الجيش، وأجرى كارتيرون تغييرين لتنشيط الهجوم، بنزول كريم بامبو بدلا من فرجاني ساسي ومصطفى فتحي بدلا من "أوناجم".

ونجح كريم بامبو في إحراز الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 75 بعد نزوله بدقائق.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى:محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.