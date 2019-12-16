كالعادة.. أبناء الزمالك يبعدونه عن سباق الدوري بخسارة من الجيش (فيديو)

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام على استاد الجيش بالسويس.

بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بقوة هجومية، بينما ظهر الارتباك واضحا على لاعبي الزمالك منذ بداية المباراة، ومع الدقيقة الأولى، وقع محمد عواد في خطأ كبير بعد ضغط كريم طارق، لتصل إلى ناصر منسي على حدود منطقة الجزاء، الذي سددها قوية بالقدم اليمنى تصدى لها محمد عواد وخرجت إلى ركلة ركنية.

وواصل الفريق العسكري ضغطه، ونجح في إحراز الهدف الأول، عن طريق محمد شحاتة، بعد وصول الكرة إلى كريم طارق في وسط الملعب راوغ محمود علاء مدافع الزمالك، ومررها رائعة إلى محمد شحاتة الذي سجل الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 39 نجح مصطفى محمد في إدارك هدف التعادل، بعد انطلاقة من محمود علاء لاعب الزمالك على حدود منطقة الجزاء مررها إلى يوسف أوباما على الطرف الأيسر، أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي سجلها في شباك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

ثم نجح الطلائع في إحراز هدف التقدم مرة أخرى، عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 41 بعد خروج خاطئ من محمد عواد استغلاها مهاجم الطلائع وسددها في المرمى.

وبدأ الفريق الأبيض الشوط الثاني بتراجع كبير وعدم الظهور في المناطق الهجومية، في المقابل ظهر الفريق العسكري بقوة هجومية باحثا عن تعزز التقدم.

وفي الدقيقة 50 أهدر عاصم صلاح الظهير الأيسر ركلة جزاء بعد تسديدها على يسار محمد عواد الذي تصدى لها ببراعة، وبعدها نجح أحمد سمير في إحراز الهدف الثالث برأسية على يسار الحارس.

ونجح كريم بامبو في إحراز الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 75 بعد نزوله بدقائق.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد الزمالك عند 13 دقيقة في المركز الرابع في المسابقة.