"السعيد" يرحب باللعب للزمالك.. ويطلب 20 مليون جنيه فى الموسم

حصل نادى الزمالك على موافقة عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، على الانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة انتقال حر لتدعيم خط وسط الفريق حيث تحدث رئيس الأبيض مع اللاعب للتوقيع من جديد لناديه، وعدم تجديد عقده مرة أخرى مع بيراميدز.

ورحب «السعيد» بالعرض طالباً الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه لمدة موسمين، والحصول على مقدم تعاقد، كما حدث من قبل عند توقيعه للزمالك وقت وجوده بالأهلى، ويتفاوض رئيس الزمالك مع اللاعب لتخفيض المقابل المادى إلى 15 مليوناً فقط فى الموسم وينتظر رده.

وفى نفس سياق الصفقات، تواصل مسئولو الزمالك بشكل مباشر مع حسام حسن مهاجم نادى سموحة للتفاوض معه حول انضمامه للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وينتظر مجلس الإدارة تحديد سعر اللاعب من قبل فرج عامر رئيس نادى سموحة، خاصة أن الزمالك سبق له أن طلب ضم أكثر من لاعب بفريق سموحة على مدار المواسم الماضية، ولكن دائماً كانت تنتهى المفاوضات بالفشل بسبب الطلبات المالية الكبيرة لرئيس النادى السكندرى.

النادى يفاوض حسام حسن وينتظر موافقة رئيس سموحة.. طلب رسمى لزيادة الاستبدال فى يناير.. ومراجعة عقود كل اللاعبين لتفادى هروبهم

وكشفت مصادر أن رئيس سموحة يدرس الأمر مع حسام حسن المدير الفنى، ومن المنتظر الموافقة على الصفقة بمقابل مادى سيتم تحديده لاحقاً ومعه التعاقد مع أكثر من لاعب من صفوف الزمالك، يأتى فى مقدمتهم الكونغولى كابونجو كاسونجو بعد فشل إعارته لفريق الوداد المغربى.

على جانب آخر طالب رئيس النادى اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين المسموح باستبدالهم فى يناير المقبل، وذلك بشكل استثنائى لمعاناة النادى من نقص عددى بسبب هروب «كهربا»، وإصابة محمود عبدالعزيز بقطع فى الرباط الصليبى، وقرب رحيل خالد بوطيب بعد إصابته فى الركبة وخضوعه لعملية جراحية، وأوضح رئيس الزمالك أن الأمر لا ينطبق على ناديه فقط بل وفرق أخرى ومنها الأهلى الذى يعانى من غياب بعض العناصر لفترة كبيرة، ومنهم محمد محمود الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، مشدداً على أن زيادة الاستبدال ستحقق مبدأ العدالة بين الجميع.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك أن رئيس النادى طلب من نجله «أمير» المشرف العام على الكرة الاطلاع على عقود كل اللاعبين داخل الفريق ومراجعتها بدقة لتأمينهم بالشكل الأمثل، والتأكد من عدم وجود أى ثغرات لعدم استغلالها كما حدث فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا الأخيرة وانضمامه لصفوف النادى الأهلى رغم استمرار عقده مع الزمالك.