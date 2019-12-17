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فاروق جعفر: لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام الطلائع.. وهذه رسالتي لكارتيرون

01:23 ص | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
فاروق جعفر: لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام الطلائع.. وهذه رسالتي لكارتيرون

فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق

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أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الزمالك عانى من غياب التركيز أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة من الدوري وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف للطلائع.

‎وأشار فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن الزمالك لم يحترم طلائع الجيش في المباراة، وافتقد للتنظيم داخل الملعب وفاعلية الأطراف غابت.

فاروق جعفر: تغييرات الزمالك لم تكن مؤثرة أمام الجيش 

‎وأضاف أن المدرب لن ينزل إلى الملعب بنفسه المفترض أن اللاعبين لديهم خبرة، مؤكدا أن هناك علامة استفهام حول فرجاني ساسي لأنه غائب عن مستواه 4 أو 5 مباريات، وتابع أن طارق حامد لم يكن مؤثرا مع الزمالك أمام طلائع الجيش، والفريق افتقد للأداء الجماعي في الهجوم واعتمد على الفردية.

‎واسترسل أن أشرف بن شرقي كان يهرب إلى الأطراف رغم أنه أجاد في العمق أمام بيراميدز، وتغييرات الزمالك أمام الطلائع لم تكن مؤثرة وخروج فرجاني أدى لتفريغ وسط الملعب ‎وانتقل نجم الزمالك السابق للحديث عن كارتيرون قائلا: "مينفعش ييجي فيا الجول الثالث وأروح أقعد على الدكة" ‎وأتم أن كارتيرون رحل عن الأهلي بسبب عدم الاستقرار الفني وثبات المستوى ‎وأختتم تصريحاته قائلا:"لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام طلائع الجيش".

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