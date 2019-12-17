مفاجأة.. 5 لاعبين وراء حركة التمرد في الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن ما يقرب من خمسة لاعبين من الفريق كانوا رافضين خوض التدريبات الأخيرة قبل مباراة طلائع الجيش.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة على أن اللاعبين غاضبين من الإدارة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم قبل المران الأخير لمواجهة طلائع الجيش وشنوا هجوما حادا على الإدارة بسبب عدم الالتزام معهم بشأن مستحقاتهم المالية والحصول على الجزء المتبقي.

واختتم المصدر تصريحاته: "من المنتظر أن يجتمع رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين اليوم لكشف أسباب ما حدث أمام طلائع الجيش والهزيمة بثلاثية".

وكان التونسي حمدي النقاز قد قرر فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد منذ أيام، بداعي عدم سداد مستحقاته المالية لمدة زادت عن 3 أشهر.