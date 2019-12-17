رئيس الزمالك للاعبين: مباراة الطلائع مهزلة.. وباب الرحيل مفتوح

حضر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم.

وحرص رئيس النادي على مؤازرة الفريق بصحبة الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق، وأحمد عادل عبدالفتاح عضو مجلس إدارة النادي.

وكان رئيس القلعة البيضاء، قد اجتمع باللاعبين والجهاز الفني بداخل مكتبه اليوم، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس.

وتواجد في الاجتماع كلا من "أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة هاني زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وأحمد مرتضى، وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح".

وعلم "الوطن سبورت" تفاصيل الجلسة التي تمت بين رئيس النادي واللاعبين، والتي أكد لهم فيها أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا تعيشها جميع الأندية، وعليهم أن يصبروا على النادي ولا يثيروا أي أزمات.

وشدد على أن النادي منحهم مستحقاتهم الموسم الماضي بانتظام، مؤكدا أن باب الرحيل مفتوح بشرط إحضار عروض رسمية وجادية، مشيرا إلى أن النادي لم ولن يقف في طريق أي لاعب.

وأكد أن ما حدث في مباراة الجيش مرفوض تماما، متابعا: "النادي أكبر من أي لاعب، والمستهتر والمتكاسل لن يستمر".

وكان الفريق الأبيض، قد خسر أمس أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

وأحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد وكريم بامبو، بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كل من محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير.

وتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع في المسابقة، بينما رفع طلائع الجيش رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.