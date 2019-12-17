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رئيس الزمالك يمتص غضب لاعبيه بـ10 ملايين جنيه.. ويحذر: اللي هيتمرد هبطله كورة

06:36 م | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
رئيس الزمالك يمتص غضب لاعبيه بـ10 ملايين جنيه.. ويحذر: اللي هيتمرد هبطله كورة

فريق الزمالك

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وافق رئيس نادي الزمالك على صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين لدى النادي خلال الساعات المقبلة لتعديل النتائج والعودة للانتصارات مرة أخرى.

وأصدر رئيس نادي الزمالك قرارا بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه على أن يتم توزيعهم على اللاعبين حسب النسب المقررة، ووعد بصرف باقي المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق، خلال الجلسة التي جمعته بهم اليوم، داخل مكتبه الالتزام الفترة المقبلة: " ثقتي فيكم كبيرة، ولكن اللي هيتمرد ومش هيلتزم هقطع رقبته، وهبطله لعب الكرة، وأنا عارف ازاي".

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة

يذكر أن نادي الزمالك تلقى الخسارة أمس أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

وتوقف رصيد الفريق الأبيض عقب الخسارة أمام الطلائع عند 13 نقطة في المركز الرابع لمسابقة الدوري انتظارا لمواجهة بيراميدز أمام الجونة اليوم، الثلاثاء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، استعداداً لمواجهة نظيره سموحة السكندري التي تقام الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

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