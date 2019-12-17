عاجل.. وفاة شقيقة رئيس الزمالك

توفيت منذ قليل شقيقة رئيس نادي الزمالك، وتوجه رئيس النادي إلى منزلها حاليا بعد علمه بهذا الخبر.

وكان رئيس الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين منذ ساعات من أجل مناقشة الخسارة أمام طلائع الجيش أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

ومن المنتظر أن تُشيع الجنازة صباح غد الأربعاء، على أن يُحدد موعد العزاء في وقت لاحق.