اتهامات للاعبى الزمالك بعد ثلاثية الجيش.. ومنح "ساسى" تأشيرة الرحيل

سيطرت حالة حزن على نادى الزمالك بعد خسارة فريق الكرة بثلاثية لهدفين من طلائع الجيش فى منافسات الدورى، واتهم رئيس النادى لاعبيه بالتمرد وتعمد الخسارة بعد المستوى السيئ الذى قدموه فى المباراة.

وشهدت غرفة خلع ملابس الفريق حالة من الحزن، وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى عدم تعنيف لاعبيه، واكتفى بتوجيه عبارات العتاب واللوم على بعضهم، وطالبهم بنسيان المباراة وما حدث فيها والتركيز فى مباراة سموحة، فى الوقت الذى اشتكى فيه أكثر من لاعب من أزمات يواجهونها والإدارة تتجاهلهم، وطالبوه بالتحدث مع رئيس النادى للتوقف عن مهاجمتهم فى الإعلام، وأن يكون نقده لهم داخل الغرف المغلقة، ووعدهم الخواجة بالعمل على ذلك، وحل كل الأزمات فى الفترة المقبلة.

وفى جلسات خاصة مع معاونيه بالغرف المغلقة، عدّد كارتيرون أسباب الخسارة، ومنها التباعد بين خطوط الفريق بشكل كبير، وحالة من اللامبالاة من جانب بعض اللاعبين، وغياب الروح والإصرار مقارنة بمواجهة بيراميدز الأخيرة التى انتهت لمصلحة الفريق بهدفين دون رد، وأبدى المدير الفنى اندهاشه من مستوى لاعبى خط الوسط، وطرفى الملعب محمد عبدالشافى ومحمد عبدالسلام، وغياب التجانس بين محمود علاء ومحمد عبدالغنى، منتقداً كذلك فردية الثنائى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى.

«كارتيرون» يلوم اللاعبين فى الغرف المغلقة.. مصدر يكشف عن حالات تمرد قبل مواجهة الطلائع.. رئيس النادى يجتمع بالفريق لحل المشكلات.. واللاعبون: صرف المستحقات أولاً

وعلى مستوى الأزمات، كشف مصدر داخل الفريق، أن عدداً من لاعبى الفريق كانوا يرفضون خوض مباراة الطلائع، لعدم حصولهم على مستحقاتهم على الرغم من حصولهم على وعد بذلك عقب مباراة بيراميدز، وأنهم كانوا يصرون على عدم الذهاب للملعب فتدخل المدير الفنى، وتواصل مع المجلس، واتفق معه على صرف المستحقات بعد مباراة الجيش إلا أن اللاعبين لم يقتنعوا بذلك، وأصروا على عدم اللعب ما دفع بعضو فى المجلس للذهاب لهم بفندق الإقامة بالسويس صباح يوم المباراة فى الفندق وأكد لهم صرف المستحقات بعد المباراة فوافقوا على اللعب دون اقتناع أو ثقة بما قيل لهم.

من جانبه، عقد رئيس النادى جلسة مع اللاعبين أمس، وطلب منهم معرفة أسباب التراجع الشديد فى المستوى، بعد تحقيق الفوز فى الثلاث مباريات الماضية أمام الشرقية فى الكأس وأول أغسطس الأنجولى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز فى الدورى، وتحدث اللاعبون خلال اللقاء عن المشاكل التى تواجههم ومنها عدم الحصول على المستحقات المتأخرة، ونقلوا غضبهم من تعيين أيمن حافظ منسقاً عاماً للفريق رغم رفضهم فى وقت سابق التعامل معه نظراً لمشاكله مع بعضهم.

ورفض اللاعبون الحصول على مكافأة الفوز على بيراميدز، وقدرها 50 ألف جنيه، وطالبوا بصرف كافة المستحقات لحل كل المشكلات التى تواجههم، وحصلوا على وعد جديد بتحقيق ذلك قريباً.

وفى نفس السياق، طالب مجلس الإدارة التونسى فرجانى ساسى، بتقديم عرض خارجى للرحيل عن الفريق، بعد المستوى السيئ الذى يظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية، فيما أكد اللاعب أنه لن يفرط فى حقوقه، ويرفض كل الاتهامات الخاصة بتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.