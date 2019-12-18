"صبحي وربيعة والسولية" في مستشفى إصابات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحدث الأخبار
رمضان صبحي
يختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى، تدريباته اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة فريق الإسماعيلى، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، وبعد المران يطير الفريق إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى تقام على ملعب المكس.
وضربت الإصابات عدداً من لاعبى الفريق قبل المواجهة المهمة ببطولة الدورى، حيث تعرض رمضان صبحى لإصابة فى العضلة الخلفية، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات، ويخضع لفحص طبى اليوم الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات واللحاق بمواجهة الدراويش، كما غاب عمرو السولية عن المشاركة فى التدريبات الجماعية أمس، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، ونفس الأمر مع رامى ربيعة، الذى غاب عن المران بعد شكواه من حالة إجهاد عام، ويخضع لفحص طبى قبل مران اليوم للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلى.
ويخضع أحمد فتحى أيضاً لاختبار طبى قبل مران اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة الغد، بعد شكواه من آلام فى الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة، وما زال موقفه غامضاً من المشاركة فى مباراة الغد، فيما انتظم الثنائى حسام عاشور وصلاح محسن فى تدريبات الفريق أمس بشكل طبيعى، بعد تعافيهما من الإصابة التى ضربتهما مؤخراً وأعلن الجهاز الطبى جاهزيتهما للمشاركة أمام الإسماعيلى وفقاً لقرار الجهاز الفنى.
ويدرس المدرب السويسرى إجراء تغييرات على تشكيل الفريق فى مباراة الدراويش وفق سياسة التدوير التى يتبعها المدير الفنى مع جميع اللاعبين، وينتظر أن يعود وليد سليمان للتشكيل الأساسى فى مباراة الغد على حساب حسين الشحات، ومروان محسن بدلاً من أحد الثنائى المغربى وليد أزارو أو النيجيرى جونيور أجايى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسهم التونسى على معلول للدخول فى قائمة مباراة الغد، بعد تعافيه من الإصابة التى ضربته فى العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى بطولة أفريقيا، حيث ينوى «فايلر» إعادة اللاعب للتشكيل الأساسى أمام الدراويش، بسبب قوة اللاعب فى الجبهة اليسرى.
فى سياق مختلف، طلب صلاح محسن، مهاجم الفريق، من جهاز الكرة بالنادى، الموافقة على رحيله إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل استبعاده المستمر من المباريات فى الفترة الأخيرة، وصعوبة حصوله على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة فى ظل العناصر الموجودة بجانب التعاقد مع محمود كهربا الذى سيقلص فرص مشاركته فى المباريات نهائياً.
وأبلغ اللاعب جهاز الكرة بأنه يمتلك عرضين من أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الأولوية له خوض تجربة الاحتراف فى أوروبا، بدلاً من الانتقال إلى أحد أندية الدورى التى طلبته فى الفترة الأخيرة وأبرزها ناديه السابق إنبى.
باير ليفركوزن
0
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
فولفسبورج
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
شالكه 04
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
فرايبورج
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
كولن
برشلونة
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
بريشيا كالتشيو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ساسولو
سامبدوريا
0
:
0
07:55 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
الرجاء الرياضي
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
نادي الرجاء الملالي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
أكسفورد يونايتد
0
:
0
09:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر سيتي
إيفرتون
0
:
0
09:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
ليستر سيتي
مانشستر يونايتد
0
:
0
10:00 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
كولشيستر يونايتد
المنامة
0
:
0
04:30 PMكأس ملك البحرين
البسيتين
قلالي
0
:
0
07:00 PMكأس ملك البحرين
نادي المحرق الرياضى
سي اف مونتيري
0
:
0
07:30 PMكأس العالم للأندية
ليفربول
ليون
0
:
0
07:45 PMكأس الرابطة الفرنسية
تولوز
أميان
0
:
0
10:05 PMكأس الرابطة الفرنسية
رين
بريست
0
:
0
10:05 PMكأس الرابطة الفرنسية
بوردو
لومان
0
:
0
10:05 PMكأس الرابطة الفرنسية
باريس سان جيرمان
نانت
0
:
0
10:05 PMكأس الرابطة الفرنسية
ستراسبورج
نيم أولمبيك
0
:
0
10:05 PMكأس الرابطة الفرنسية
سانت إتيان
تعليقات الفيسبوك