"صبحي وربيعة والسولية" في مستشفى إصابات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

يختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى، تدريباته اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة فريق الإسماعيلى، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، وبعد المران يطير الفريق إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى تقام على ملعب المكس.

وضربت الإصابات عدداً من لاعبى الفريق قبل المواجهة المهمة ببطولة الدورى، حيث تعرض رمضان صبحى لإصابة فى العضلة الخلفية، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات، ويخضع لفحص طبى اليوم الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات واللحاق بمواجهة الدراويش، كما غاب عمرو السولية عن المشاركة فى التدريبات الجماعية أمس، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، ونفس الأمر مع رامى ربيعة، الذى غاب عن المران بعد شكواه من حالة إجهاد عام، ويخضع لفحص طبى قبل مران اليوم للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلى.

ويخضع أحمد فتحى أيضاً لاختبار طبى قبل مران اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة الغد، بعد شكواه من آلام فى الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة، وما زال موقفه غامضاً من المشاركة فى مباراة الغد، فيما انتظم الثنائى حسام عاشور وصلاح محسن فى تدريبات الفريق أمس بشكل طبيعى، بعد تعافيهما من الإصابة التى ضربتهما مؤخراً وأعلن الجهاز الطبى جاهزيتهما للمشاركة أمام الإسماعيلى وفقاً لقرار الجهاز الفنى.

الفريق يعسكر فى الإسكندرية.. و«محسن» يطلب المغادرة إلى أوروبا

ويدرس المدرب السويسرى إجراء تغييرات على تشكيل الفريق فى مباراة الدراويش وفق سياسة التدوير التى يتبعها المدير الفنى مع جميع اللاعبين، وينتظر أن يعود وليد سليمان للتشكيل الأساسى فى مباراة الغد على حساب حسين الشحات، ومروان محسن بدلاً من أحد الثنائى المغربى وليد أزارو أو النيجيرى جونيور أجايى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسهم التونسى على معلول للدخول فى قائمة مباراة الغد، بعد تعافيه من الإصابة التى ضربته فى العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى بطولة أفريقيا، حيث ينوى «فايلر» إعادة اللاعب للتشكيل الأساسى أمام الدراويش، بسبب قوة اللاعب فى الجبهة اليسرى.

فى سياق مختلف، طلب صلاح محسن، مهاجم الفريق، من جهاز الكرة بالنادى، الموافقة على رحيله إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل استبعاده المستمر من المباريات فى الفترة الأخيرة، وصعوبة حصوله على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة فى ظل العناصر الموجودة بجانب التعاقد مع محمود كهربا الذى سيقلص فرص مشاركته فى المباريات نهائياً.

وأبلغ اللاعب جهاز الكرة بأنه يمتلك عرضين من أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الأولوية له خوض تجربة الاحتراف فى أوروبا، بدلاً من الانتقال إلى أحد أندية الدورى التى طلبته فى الفترة الأخيرة وأبرزها ناديه السابق إنبى.