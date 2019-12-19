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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقاء

07:36 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقاء

النادي الأهلي

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ينتظر عشاق المارد الأحمر، مباراة الأهلي والإسماعيلي، والتي تعد واحدة من أقوى المباريات في الدوري المصري الممتاز، والتي دائما تكون مليئة بالندية والإثارة بين الفريقين. 

ويلاقي النادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم نظيره نادي الإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من أهم مباريات اليوم. 

ويدخل النادي الأهلي المباراة طامعا في مواصلة قطار الانتصارات تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر الذي لم يخسر أي لقاء في بطولة الدوري حتى الآن. 

ويفتقد الأهلي في المباراة لجهود جناجه رمضان صبحي الذي تعرض لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية، تأكد بها غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى 6 أسابيع. 

ويأمل الأهلي في مواصلة تحقيق الانتصارات ليبتعد أكثر بصدارة الدوري الذي يتربع على جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني. 

على الجانب الآخر يدخل نادي الإسماعيلي المباراة طامعا في تحقيق الانتصار الذي سيرفع الفريق من النقطة الـ13 إلى الـ16، وسيدخل الفريق المربع الذهبي من جديد بعدما أصبح في المركز السادس بعد الفوز في آخر مباراتين على كل من إف سي مصر، ومصر المقاصة في الجولات الماضية. 

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة للقاء

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق. 

وبخصوص القنوات الناقلة للقاء، يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة أون سبورت، وفضائية تايم سبورتس.

 

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