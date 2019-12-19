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خاص.. الزمالك يفتح تحقيقا حول سهرات لاعبيه

12:31 م | الخميس 19 ديسمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
خاص.. الزمالك يفتح تحقيقا حول سهرات لاعبيه

فريق الزمالك

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قرر رئيس نادى الزمالك، فتح تحقيق مع الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بشأن سهر اللاعبين لأوقات متأخرة في معسكرات الفريق.

وشدد مصدر داخل النادى، على أن رئيس النادى، سأل نجله أمير، المشرف العام على الكرة والجهاز الإدارى للفريق، عن هذه السهرات، خلال جلسته الأخيرة مع اللاعبين، خاصة وأن رئيس النادي علم أن لاعبي الفريق لا ينامون مبكرا قبل المباريات، وأنهم دائمي السهر في المعسكرات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، وفي ممارسة ألعاب الفيديو جيم، وهو الأمر الذى أثار غضبه وضيقه الشديد.

وبعيداً عن هذا، تسبب الكشف عن قيمة عقود أكثر من لاعب داخل الزمالك، في أزمة كبيرة داخل الفريق، بعد أن فوجئ الجميع بالقيمة المالية الضخمة لعقد الثنائى خالد بوطيب ومحمد عواد، ما جعل رئيس النادي يقرر فتح تحقيق عاجل مع مسئولى التعاقدات بالنادى، وكذلك التحقيق داخل الجهاز الإداري لفريق الكرة، والمختص بإنهاء إجراءات التعاقدات وقيد اللاعبين في اتحاد الكرة، لمعرفة المسئول عن ذلك.

ويستعد فريق الكرة بالقلعة البيضاء، لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. 

ويتساوى الفريقان بنفس الرصيد من النقاط، برصيد 13 نقطة، إلا أن الأفضلية تصب في مصلحة الزمالك بفارق الأهداف عن نادى سموحة، حيث لعب الأبيض 7 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة مع فريق مصر بهدف لكل فريق، وخسر مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبي.

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