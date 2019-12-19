مفاجأة بالهجوم.. التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الأهلي

يدخل فريق الإسماعيلي مواجهة الأهلي، اليوم الخميس، منتعشا بعد تحقيق فوزين على "المقاصة"، و"إف سي مصر"، بعد رحيل الصربي ميودراج بستيش المدير الفني السابق، وتولي معاونه أدهم السلحدار ومعه محمد محسن أبو جريشة القيادة الفنية للفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ السلحدار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمود البدري - محمد هاشم.

الوسط: دونجا - محمد بيومي - بيكتا سيلفا - عبدالرحمن مجدي - همام طارق.

الهجوم: محمد الشامي.

ترتيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري

يدخل الأهلي، مباراة اليوم، في صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، وبالعلامة الكاملة من 6 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز في جميع مواجهاته منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من البطولة، في المقابل يحتل الدراويش، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وتلقت شباكه 7 أهداف.