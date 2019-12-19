معلول والشيخ يقودان تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. وسليمان بديلا

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب ستاد المكس.

وأجرى المدير الفني عدة تغييرات في تشكيل الفريق اليوم، حيث عاد الثنائي أحمد الشيخ وعلي معلول بعد غياب الأول عن التشكيل الأساسي للمباراة الأخيرة أمام حرس الحدود، في الوقت الذي تخلص معلول من الإصابة التي ضربته مؤخرًا وبات جاهزًا للمشاركة في مباراة اليوم، بالإضافة لمشاركة المالي أليو ديانج في تشكيل الفريق الأساسي بدلاً من عمرو السولية الغائب للإصابة.

وجاء تشكيل الفريق الأحمر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، حسين الشحات.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان، جيرالدو، محمود وحيد، سعد سمير، أزارو، بينما استبعد الثنائي مصطفى شوبير ومحمود متولي.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته أمام الدراويش للوصول للنقطة 21 نقطة والمضي نحو التتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة وفي جعبته 18 نقطة.