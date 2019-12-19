بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يقدم "الوطن سبورت" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية.

وأعلن فايلر تشكيل فريقه في مواجهة الإسماعيلي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، حسين الشحات.

جاءت دكة بدلاء النادي الأهلي لتضم كلا من: شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان، جيرالدو، محمود وحيد، سعد سمير، أزارو، بينما استبعد الثنائي مصطفى شوبير ومحمود متولي.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد أيمن.

خط الوسط: بيكيتي، دونجا، محمد مخلوف، عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: همام طارق، محمد الشامي.