قطار الأهلي يدهس الإسماعيلي برأسية وليد سليمان (فيديو)

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام على استاد المكس بالإسكندرية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد وليد سليمان في الدقيقة 78 بعد مشاركته كبديل.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وبدأ فريق الإسماعيلي بضغط هجومي في الشوط الأول، في المقابل ظهر الفريق الأحمر بتماسك في وسط الملعب وعدم اندفاع نحو الهجوم مبكرا، وفي الدقيقة الأولى جاءت انطلاقة من عبد الرحمن مجدي من جهة اليمين ودخل لمنطقة جزاء الأهلي ولعب كرة عرضية أرضية ولكن أبعدها الدفاع.

وبعدها رد الأهلي بهجمة مرتدة عن طريق علي معلول من جهة اليسار لعبها عرضية، ولكن وصلت محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي بسهولة، ثم عاد "الدراويش" للهجوم مرة أخرى، وفي الدقيقة الخامسة تصويبة من محمد الشامي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها "الشناوي" بثبات.

شهدت الدقيقة 19 أخطر الفرص في المباراة، بعد تصويبة صاروخية من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم مرت إلى ركلة مرمى، ثم هجمة مرتدة للدراويش وحاول عبد الرحمن مجدي المرور من جهة اليمين، ولكن طالت منه الكرة ووصلت إلى دفاعات الأهلي.

وفي الشوط الثاني بدأ الأهلي بضغط هجومي، في المقابل اعتمد الإسماعيلي على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 48 حاول بيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي المرور من جهة اليسار، ولكن طالت منه الكرة ومرت إلى ركلة مرمى، وبعدها كرة عرضية من جهة اليمين من محمد هاني أبعدها دفاع الإسماعيلي من قلب منطقة الجزاء قبل وصولها إلى مروان محسن.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إحراز الهدف الأول، بينما استمر صمود دفاع الإسماعيلي، وأجرى فايلر تغييرين حيث خرج المدافع رامي ربيعة للإصابة ونزل سعد سمير بدلا منه، وخرج مروان محسن ونزل بدلا منه وليد سليمان لتنشيط الهجوم، في المقابل أجرى الإسماعيلي التغيير الأول بنزول أحمد مدبولي بدلا من عبدالرحمن مجدي.

ونجح البديل وليد سليمان في إحارز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 78، بعد عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء قابلها "سليمان" برأسية سكنت أقصى يمين الحارس محمد مجدي، ثم حاول لاعبي الإسماعيلي العودة وتعديل النتيجة لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.

وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره المسابقة، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي، حيث ارتفع رصيده إلى 21 نقطة، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 في المركز السادس.