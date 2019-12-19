فايلر: لن أعلق على أداء مروان محسن.. ولا أسعى لتحطيم رقم جوزيه مع الأهلي

أحدث الأخبار
رينيه فايلر المدير الفني للأهلي
أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الإسماعيلي والذي وصفه بالخصم القوي، وأن فريقه لعب بشكل قوي للغاية، واستحق المارد الأحمر الفوز في هذه المباراة.
وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لعبنا أمام فريق قوي، ولديهم العديد من الحلول، محمد هاني قدم بشكل جيد للغاية، وكان من الطبيعي أن يفقد بعض الكرات، لا يوجد لاعب يفوز بكل الكرات، لا أحب تقييم اللاعبين على الملأ في المؤتمرات الصحفية، ولكني سعيد بعودة الظهير الأيسر التونسي علي معلول".
وأردف المدير الفني قائلا: "كرة القدم مجنونة، أنا راض بالانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في الدوري، أهتم بالأداء مع النتيحة، وأسعى إلى التطوير الفني للاعبين، وإن حدثت أي هزيمة في أي وقت فهذا أمر طبيعي، إنها كرة القدم، وكل انتصار يزيد علينا الضغوط، ونسعى دائما إلى الفوز".
وعن أداء مروان محسن في المباراة قال: "لن أقيم لاعبين على الملأ، الفريق يلعب بشكل جماعي، ولا يمكن انتقاد لاعبين أمام الجميع، الفريق يفوز ككل ويخسر ككل، نحتاج كل اللاعبين في قادم المباريات، لقاء اليوم كان فرصة جيدة لمشاركة سعد سمير، ولقد ظهر بمستوى طيب للغاية".
وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن أفرح بالفوز الذي حققته اليوم، وغدا سوف أفكر في لقاء الاتحاد السكندري المقبل، لا أفكر في تحطيم الأرقام القياسية مع المدربين السابقين مثل مانويل جوزيه، الفوز الحقيقي هو انتصار الفريق ككل وبشكل عام".
الفيحاء
4
:
1
02:15 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتحاد
أبها
2
:
0
02:40 PMالدوري السعودى الممتاز
الشباب
العدالة
0
:
3
04:35 PMالدوري السعودى الممتاز
النصر
التعاون
2
:
1
04:55 PMالدوري السعودى الممتاز
الوحدة
اهلى جدة
5
:
1
06:50 PMالدوري السعودى الممتاز
ضمك
الفجيرة
1
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
بني ياس
العين
1
:
2
04:00 PMدوري الخليج العربي
الظفراء
حتا
1
:
2
06:30 PMدوري الخليج العربي
النصر
الشارقة
1
:
1
06:30 PMدوري الخليج العربي
عجمان
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
1
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
تركتور سازي تبريز
1
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
سباهان اصفهان
5
:
0
02:55 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
استقلال طهران
1
:
2
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
ماشين سازي تبريز
الإسماعيلي
0
:
1
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
الأهلي
التضامن
1
:
1
03:05 PMدوري STC الكويت
النصر
الرفاع
2
:
2
04:30 PMكأس ملك البحرين
الرفاع الشرقي
الشباب
1
:
1
07:00 PMكأس ملك البحرين
الحد
تعليقات الفيسبوك