مفاجأة: «فايلر» يطلب من الأهلى الاستغناء عن «جمعة وجيرالدو ومحسن وحمدى»

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صالح جمعة لاعب الأهلي
يحسم رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، خلال أيام قليلة، قائمة اللاعبين الذين لا يرغب فى وجودهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة لعدم الاستفادة منهم فنياً، حيث يعقد المدرب جلسة نهائية مع معاونيه لتحديد العناصر التى لا يحتاجها، ووضعها أمام مجلس إدارة النادى.
وعلمت «الوطن» أن السويسرى أبلغ إدارة الأحمر بعدم رغبته فى استمرار حسين السيد وصالح جمعة وجيرالدو وصلاح محسن وعمار حمدى، على أن يكون رحيل بعضهم على سبيل الإعارة، خصوصاً صلاح محسن وعمار حمدى، وتناقش الإدارة العروض المقدمة للخماسى من أجل تحديد موقفهم فى الأيام المقبلة، بينما وضع «فايلر» قائمة تضم 5 لاعبين للتعاقد مع أحدهم من أولوية ترتيبه، من أجل دعم خط هجوم الأهلى فى يناير.
وعلى المستوى الفنى، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية ظهر اليوم السبت استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الاثنين المقبل، حيث حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الجمعة بقرار من «فايلر»، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب رحلة الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى.
وارتفعت معنويات المدرب بعدما كشفت التقارير الطبية التى جهزها خالد محمود، طبيب الفريق، جاهزية الثنائى أحمد فتحى وعمرو السولية للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث تعافى «فتحى» من رشح الركبة، بينما تخلص «السولية» من نزلة برد شديدة.
فى السياق نفسه، يخضع رامى ربيعة لفحص طبى اليوم للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها، وأبلغ طبيب الفريق المدير الفنى بضرورة منح اللاعب راحة وعدم مشاركته فى اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندرى بسبب إجهاد عضلاته.
على جانب آخر، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن لقاء فريقه أمام الإسماعيلى كان مباراة كبيرة مع فريق لديه تاريخ قوى وكبير، وقدم مباراة طيبة أمام النادى الأهلى، وأردف: «أحترم الحكم محمود البنا، وإن حدثت منه أخطاء أعتقد أنها كانت عفوية، وأتمنى تطبيق الفار، هذا لا بد منه وضرورى، هناك بعض الفرق التى تضررت منه، ومنها نادى سموحة، بدلاً من دراسة الاستبدال بسبب الإصابات لا بد من دراسة تطبيق تقنية الفار».
وعاد ليقول: «اتحاد الكرة منع الاستبدال فى نهاية الموسم الماضى، وهذا جعلنا نستغنى عن عدد من اللاعبين بشكل مجانى، والآن يريد فتح الاستبدال، إذاً فليعوضونا عن الأموال التى خسرناها، كل لاعب تركناه قيمته 25 مليون جنيه، نريد 100 مليون جنيه إذا تم فتح باب الاستبدال فى يناير».
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