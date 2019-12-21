عواد يثير أزمة في الزمالك: مش جاي أقعد احتياطي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق يرفض الجلوس احتياطيا، الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، خلال تصريحاته الخاصة، إلى أن اللاعب أعرب عن ضيقه وغضبه الشديد داخل معسكر الفريق قبل مواجهة سموحة بعدما وجد نفسه احتياطيا، وتحدث مع أحد المقربين منه بأنه جاء الى الزمالك من أجل المشاركة وليس الجلوس احتياطيا.

يذكر أن محمد عواد، استقبل 13 هدفًا خلال 14 مباراة، في معدل يقترب من استقبال هدف في كل مباراة، وهو المعدل الكارثي بالنسبة لحارس فريق بحجم الأبيض.

وعلى الرغم من نجاح عواد في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 8 مباريات من الـ14 الذي خاضها، إلا أن استقبل 13 هدفًا خلال الـ6 مباريات الأخرى.

عواد استقبل 9 أهداف في 3 مباريات فقط أمام كل من الأهلي ومازيمبي وطلائع الجيش، بواقع 3 أهداف في كل مباراة منهم، كما استقبل هدفًا أمام إف سي مصر، وهدفًا أمام المقاولون العرب، وهدفين أمام إنبي.

8 مباريات شباك نظيفة

ونجح عواد في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 8 مباريات جاءت أمام: "جينيراسيون فوت، أول أغسطس، الاتحاد السكندري في مباراتين، مصر المقاصة في مباراتين، بيراميدز في مباراتين".

وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل، خلال مباراة الفريق، أمس، أمام سموحة السكندري، في المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، متساويا مع نادي سموحة، الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 14 نقطة، ووصل للمركز الخامس بفارق الأهداف.