أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بشكل مؤقت.. غازي فهد مديرا فنيا للعين الإماراتي بعد إقالة الكرواتى ليكو

الجونة يتقدم على الطلائع بهدف في الشوط الأول

بوتيشينو: لا أرغب في تمديد فترة الراحة.. وأتمنى العودة للدوري الإنجليزي

الاتحاد الأفريقي يحقق في إقامة بطولة أفريقيا للمصارعة بمصر دون علمه

خاص.. مفاجأة في عقد رامي ربيعة مع الأهلي

02:36 م | السبت 21 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
خاص.. مفاجأة في عقد رامي ربيعة مع الأهلي

رامي ربيعة لاعب الأهلي

أخبار متعلقة

ينتهي عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنهاية الموسم الكروي الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال أيام مع بداية شهر يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي أن عقد اللاعب مع النادي والذي امتد 5 سنوات ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويقوم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع اللاعب من أجل تجديد عقده خاصة أنه أحد العناصر الأساسية مع الفريق.

جدير بالذكر أن عقد الرباعي الكبار حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي ينتهي بنهاية الموسم أيضا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، كشف عن جاهزية رامي ربيعة، للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأحمر أن حالة اللاعب تحسنت، وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد، مؤكدا قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد في الحسابات الفنية للمباراة، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

أخبار قد تعجبك

مفاجأة: «فايلر» يطلب من الأهلى الاستغناء عن «جمعة وجيرالدو ومحسن وحمدى»

استطلاع رأى

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • بورنموث

    بورنموث

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • موناكو

    موناكو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • رين

    رين

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • كالياري

    كالياري

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • المغرب التطواني

    المغرب التطواني

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الدفاع الحسني الجديدي

    الدفاع الحسني الجديدي

  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • إنبي

    إنبي

  • المصري

    المصري

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري STC الكويت
  • السالمية

    السالمية

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مسقط

    مسقط

  • صحار

    صحار

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النصر

    النصر

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس العالم للأندية
  • فلامنجو

    فلامنجو

  • سي اف مونتيري

    سي اف مونتيري

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس العالم للأندية
  • الهلال

    الهلال

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 1

    :

    2

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • الرائد

    الرائد

  • 1

    :

    1

    02:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتفاق

    الاتفاق

  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • الجونة

    الجونة

  • 1

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • القادسية

    القادسية

  • 0

    :

    1

    03:05 PM

    دوري STC الكويت
  • كاظمة

    كاظمة

  • السويق

    السويق

  • 2

    :

    0

    02:45 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مرباط

    مرباط

  • ظفار

    ظفار

  • 0

    :

    0

    03:10 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحم

    صحم

الأكثر قراءة

بتوقيع اتفاقية السوبر مع قطر رسميا.. "كاف" يضع الزمالك في ورطة (فيديو)

مفاجأة: «فايلر» يطلب من الأهلى الاستغناء عن «جمعة وجيرالدو ومحسن وحمدى»

عاجل.. عقوبات بالجملة على الزمالك وطلائع الجيش.. وإيقاف مدرب القلعة البيضاء
الزمالك يعرض على «بوطيب» مستحقاته حتى 2021 للرحيل