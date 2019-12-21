خاص.. مفاجأة في عقد رامي ربيعة مع الأهلي

ينتهي عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنهاية الموسم الكروي الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال أيام مع بداية شهر يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي أن عقد اللاعب مع النادي والذي امتد 5 سنوات ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويقوم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع اللاعب من أجل تجديد عقده خاصة أنه أحد العناصر الأساسية مع الفريق.

جدير بالذكر أن عقد الرباعي الكبار حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي ينتهي بنهاية الموسم أيضا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، كشف عن جاهزية رامي ربيعة، للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأحمر أن حالة اللاعب تحسنت، وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد، مؤكدا قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد في الحسابات الفنية للمباراة، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.