طبيب الزمالك يكشف وفاة الإداري بسبب مواجهة مازيمبي الكونغولي

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، عن أسباب وفاة وليد قاصد إداري النادي، صباح اليوم السبت.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات صحفية: "إداري الزمالك كان يعاني من الإصابة بمرض الملاريا الخبيثة تعرض لها خلال رحلة الزمالك الماضية في الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وأوضح "أسامة" أن الإداري تواجد في مستشفى الحميات في الأيام الأخيرة من أجل العلاج من هذا المرض ولكنه لم يقاوم نظرا لمناعته الضعيفة.

وشدد: "جميع البعثة وبمن فيهم المتوفى تناولوا أدوية وقائية قبل السفر، خاصة أنه لا يوجد تطعم معين ضد الملاريا، ولكن الإداري يعاني من نقص في المناعة وهو ما أدى للوفاة، ولا يوجد أي شخص أخر تعرض لهذه الإصابة".

يذكر أن وليد قاصد إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، توفى صباح اليوم، في مستشفى حميات إمبابة، وسيطرت حالة من الحزن على أفراد الجهاز الفني واللاعبين داخل القلعة البيضاء.

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك، وجميع أعضاء المجلس وإدارة النادي وليد قاصد إداري الفريق، حيث نشر الموقع الرسمي نعيا للراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.