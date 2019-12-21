محمد صلاح عن وصول مصر لكأس العالم: نمر بمرحلة بناء.. ومتفائلون بالتأهل

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محمد صلاح
أعرب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، عن ساعدته بالفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وبفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
وقال صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إن فريقه شارك في البطولة من أجل الفوز باللقب، مشددًا على أن الريدز قدموا أداءً مميزا.
وعن فرص منتخب مصر في التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر 2022، أكد "صلاح" أنه "متفائل بالرجوع للعب في كأس العالم مرة أخرى، ولكن الدنيا بتبقى عصبة شوية لأننا نبني جيلا جديدا، ولكن متفائل بالمجموعة الحالية، وأتمنى دعم الجماهير"، موضحا: "المنافسة صعبة، فنحن نبني جيلا جديدا، ولكن قادرون على الوصول إن شاء الله".
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