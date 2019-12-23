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شريف إكرامي يرد على "خناقة" حارسي الزمالك بـ"صدة الشناوي" (صور)

03:34 ص | الإثنين 23 ديسمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
شريف إكرامي يرد على "خناقة" حارسي الزمالك بـ"صدة الشناوي" (صور)

شريف إكرامي حارسم مرمى الأهلي

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كشف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته القوية مع زميله محمد الشناوي، حارس المرمى الأساسي للفريق.

ونشر "إكرامي" صورة تجمعه بـ الشناوي، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق: "النادي الأهلي".

جاء ذلك بعد حالة الشد والجذب التي حدثت بين حارسي الزمالك محمد عواد ومحمد أبوجبل.

وكان حارسي الزمالك، وجها إشارات غير مباشرة لبعضهما، حيث نشر "أبو جبل" عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد".

في المقابل نشر محمد عواد صورة له عبر صفحته بموقع "إنستجرام" وكتب عليها: "دائما الجبال خلفي".

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون قام بإشراك محمد أبو جبل في المواجهة السابقة أمام سموحة في التشكيل الأساسي على حساب "عواد"، عقب تراجع مستواه بشدة في مواجهة طلائع الجيش، التي انتهت بخصارة الأبيض 3-2.

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