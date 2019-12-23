محمد عواد يكشف كواليس أزمته مع أبو جبل: كنت نايم

كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، كواليس أزمته مع زميله في الفريق محمد أبو جبل.

وكتب "عواد"، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من أخوات، وصفحاتي على فيسبوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة ماليش أي علاقة بيها نهائي".

وتابع: "يا ريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم، وحسبي الله في أي حد عايز يعملي مشاكل في شغلى أو مع زملائي أو مع ناديا العظيم".

وأردف: "مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدري، ويجيلي 3 آلاف تليفون من النادي بأني نزلت ستوري على زميلي وأخويا أبو جبل، أنا بجد مش عارف أقول إيه بس، موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوي".

يذكر أن ازمة أثيرت خلال الساعات الماضية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب نشر "أبو جبل" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد"، وردت عليه صفحة تحمل اسم محمد عواد: "دائما الجبال خلفي".

ومن المنتظر أن يفتح نادي الزمالك تحقيقا مع الثنائي من أجل كشف حقيقة الواقعة، وفي حال تم التأكد من قيام الثنائي بالنشر عبر الـ سوشيال ميديا سوف يتم توقيع عقوبة مغلظة عليهما قدرها 300 ألف جنيه.

كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون، قام بإشراك محمد أبو جبل في المواجهة السابقة أمام سموحة في التشكيل الأساسي على حساب "عواد" عقب تراجع مستواه بشدة في مواجهة طلائع الجيش التي انتهت بخصارة الأبيض 3-2.