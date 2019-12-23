أحدث الأخبار

أخر الأخبار

"أبو جبل" عن أزمته مع عواد: شائعات مغرضة للنيل من الزمالك

فيريرا على أعتاب تدريب سانتوس البرازيلي

شريف إكرامي يرد على "خناقة" حارسي الزمالك بـ"صدة الشناوي" (صور)

عادل عبدالرحمن: الطموح سيكون شعار مباراة الأهلي والاتحاد

محمد عواد يكشف كواليس أزمته مع أبو جبل: كنت نايم

03:48 ص | الإثنين 23 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
محمد عواد يكشف كواليس أزمته مع أبو جبل: كنت نايم

محم\ عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي

أخبار متعلقة

كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، كواليس أزمته مع زميله في الفريق محمد أبو جبل.

وكتب "عواد"، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من أخوات، وصفحاتي على فيسبوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة ماليش أي علاقة بيها نهائي".

وتابع: "يا ريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم، وحسبي الله في أي حد عايز يعملي مشاكل في شغلى أو مع زملائي أو مع ناديا العظيم".

وأردف: "مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدري، ويجيلي 3 آلاف تليفون من النادي بأني نزلت ستوري على زميلي وأخويا أبو جبل، أنا بجد مش عارف أقول إيه بس، موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوي".

يذكر أن ازمة أثيرت خلال الساعات الماضية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب نشر "أبو جبل" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد"، وردت عليه صفحة تحمل اسم محمد عواد: "دائما الجبال خلفي".

ومن المنتظر أن يفتح نادي الزمالك تحقيقا مع الثنائي من أجل كشف حقيقة الواقعة، وفي حال تم التأكد من قيام الثنائي بالنشر عبر الـ سوشيال ميديا سوف يتم توقيع عقوبة مغلظة عليهما قدرها 300 ألف جنيه.

كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون، قام بإشراك محمد أبو جبل في المواجهة السابقة أمام سموحة في التشكيل الأساسي على حساب "عواد" عقب تراجع مستواه بشدة في مواجهة طلائع الجيش التي انتهت بخصارة الأبيض 3-2.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يشكو جمال الغندور.. وكارتيرون يتهم اللاعبين بالأنانية

استطلاع رأى

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

خاص.. مفاجأة في عقد رامي ربيعة مع الأهلي

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي أبلغ الزمالك برغبته في الرحيل إلى الأهلي

"خناقة شوارع" بين عبدالله السعيد ولاعبي المصري (فيديو)
وزارة الشباب ترفض تحمل تكاليف تطبيق الـ VAR فى الدورى